Названий лауреат Нобелівської премії миру у 2019 році. Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

Ним став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі.

Зазначимо, вчора оголосили лауреатів Нобелівської премії з літератури. Премія у 2019 році присуджується австрійському письменнику Петеру Гандке. Крім того, Нобелівська премія з літератури за 2018 рік присуджується польській авторці Ользі Токарчук.

За день до цього американець Джон Гуденаф, англієць М. Станлі Уіттінгем і японець Акіра Йосіно стали лауреатами Нобелівської премії в області хімії.

Крім того, лауреати Нобелівської премії в галузі фізики стали Джеймс Піблс, Мішель Мейор і Дідьє Келоз. Зазначимо, що Вільям Келін, Пітер Реткліфф і Грегг Семенза отримали Нобелівські премії в області медицини.

У минулому році Нобелівську премію миру вручили хірургу Дені Муквеге з Демократичної Республіки Конго (ДРК) і правозахисниці з Іраку Наді Мурад Басі Таха.

Нагадаємо, в минулому році колишній президент Польщі і нобелівський лауреат Лех Валенса пропонував висунути українського політв'язня Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.

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