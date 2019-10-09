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Названы лауреаты Нобелевской премии в области химии

Новости » Общество    09.10.2019 - 12:48
Названы лауреаты Нобелевской премии в области химии
Иллюстративное фото (facebook.com nobelprize)

Ими стали американец Джон Гуденаф, англичанин М. Станли Уиттингэм и японец Акира Есино

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии в области химии в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Ими стали американец Джон Гуденаф, англичанин М. Станли Уиттингэм и японец Акира Есино.

Джон Б. Гуденоф - американский ученый, специалист в области физики и материаловедения. Предложил кобальтит лития в качестве катода в литий-ионном аккумуляторе.

М. Стэнли Уиттингем получил премию за исследования, положившие начало разработке литий-ионных аккумуляторов, которые сейчас можно найти в каждом ноутбуке.

Акира Есино - японский ученый-химик, изобрел литий-ионный аккумулятор.

Названы лауреаты Нобелевской премии в области химии

Напомним, что лауреаты Нобелевской премии в области физики стали Джеймс Пиблс, Мишель Мейор и Дидье Келоз.

Кроме того, Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза получили Нобелевские премии в области медицины.

Отметим, что завтра станут известны имена лауреатов премии в области литературы. В пятницу, 11 октября, станет известен обладатель Нобелевской премии мира.

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили хирургу Дени Муквеге из Демократической Республики Конго (ДРК) и правозащитнице из Ирака Нади Мурад Басе Таха.

Напомним, в прошлом году бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предлагал выдвинуть украинского политзаключенного Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Стали известны лауреаты Нобелевской премии в области физики Стали известны лауреаты Нобелевской премии в области медицины
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