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Стали известны лауреаты Нобелевской премии в области медицины

Новости » Общество    07.10.2019 - 13:02
Стали известны лауреаты Нобелевской премии в области медицины
Иллюстративное фото (bbc.com)

В этом году премию получили трое ученых

В понедельник, 7 октября, Нобелевский комитет назвал лауреатов премии в области медицины или физиологии в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета.

Так, нобелевскую премию по физиологии или медицине получили Уильям Кэлин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза.

"Нобелевские лауреаты этого года раскрыли механизм одного из самых важных адаптационных процессов в жизни. Они заложили основу для нашего понимания то, как уровень кислорода влияет на клеточный метаболизм и физиологическую функцию. Их открытия также проложили путь к многообещающим новым стратегиям борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во вторник будет присуждена награда в области физики, в среду - в химии, в четверг - в литературе. В пятницу, 11 октября, станет известен обладатель Нобелевской премии мира.

Отметим, в 2018 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологи Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за исследование в области лечения рака и роли специального белка в организме человека, который выступает в роли "тормоза" для имунной системы. Гипотеза ученых заключалась в том, что если "отключить" этот белок, то иммунные клетки человека можно настроить на атаку раковых.

Ранее РБК-Украина сообщало, что умер бывший президент Франции Жак Ширак, которого предлагали выдвинуть в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира.

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