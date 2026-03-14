Назріває нова війна? Сербія готується до нападу Хорватії, Албанії та Косово

"Вони чекають слушного моменту. Ми готуємося до їхньої атаки", - сказав Вучич в інтерв'ю RTS.

У своїх зауваженнях він згадав тристоронню декларацію про співпрацю в галузі оборони, підписану Хорватією, Албанією і Косово в Тирані 18 березня 2025 року. Цей документ спрямований на зміцнення співробітництва у сфері безпеки та оперативної сумісності збройних сил.

Говорячи про оборонний потенціал Сербії, Вучич зазначив, що країна має китайські гіперзвукові ракети класу "повітря-земля" з дальністю дії до 400 км.

Він назвав їх одними з найбільш передових систем озброєння.

Також Вучич заявив, що Сербія підтримує хороші відносини з НАТО, продовжуючи при цьому проводити політику військового нейтралітету.

Коментуючи відносини з Хорватією, президент Сербії звинуватив Загреб у спробах підірвати Сербію за останні півтора року і у втручанні в її внутрішні справи.

Заяви сербського лідера пролунали на тлі триваючих дебатів про політику безпеки і оборони на Західних Балканах, де останніми роками посилилися військова модернізація і політична напруженість.