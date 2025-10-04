"Готуються всі". Сербський президент спрогнозував нову війну

Президент Сербії Александар Вучич, мабуть, прогнозує нову війну. За його словами, зараз "усі" готуються до конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

"Ми б хотіли уникнути воєн. Ми б хотіли уникнути конфліктів. Боюся, що більше ніхто нікого не хоче чути, слухати. І всі справді і серйозно готуються до війн. І буде непросто взагалі говорити на якісь інші теми", - додав він.

Під час спілкування з журналістами Вучич сказав, що всі зараз готуються до війни і питання лише в тому, "до якої сторони хто належить".

Загострення в Європі

Наразі не зовсім зрозуміло, що має на увазі Вучич, але зазначимо, що за останні кілька тижнів ситуація із загрозою атак вийшла за межі України. Йдеться про невідомі дрони, які фактично щодня фіксують у різних країнах Європи, а також різні провокації РФ.

Наприклад, у ніч на 10 вересня росіяни масовано атакували Україну. Тоді приблизно 19 російських безпілотників залетіли на територію Польщі, через що країна підняла в небо бойову авіацію і вперше збивала безпілотники над своєю територією.

Пізніше, 19 вересня, три винищувачі МіГ-31К порушили повітряний простір Естонії і перебували в небі над країною понад 12 хвилин.

Незабаром, над низкою європейських країн стали фіксувати невідомі безпілотники і, як наслідок, закривалися аеропорти. Дрони були помічені в Норвегії, Польщі, Нідерландах, Данії та навіть у Німеччині.

Наприклад, за даними Bild, дрони, які паралізували роботу аеропорту Мюнхена 3 жовтня ввечері, виявилися військовими безпілотниками.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав, що Кремль такими дроновими провокаціями перевіряє реакцію Європи і хоче послабити допомогу Україні.