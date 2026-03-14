Назревает новая война? Сербия готовится к нападению Хорватии, Албании и Косово

"Они ждут подходящего момента. Мы готовимся к их атаке", - сказал Вучич в интервью RTS.

В своих замечаниях он упомянул трехстороннюю декларацию о сотрудничестве в области обороны, подписанную Хорватией, Албанией и Косово в Тиране 18 марта 2025 года. Этот документ направлен на укрепление сотрудничества в сфере безопасности и оперативной совместимости вооруженных сил.

"У нас есть китайские гиперзвуковые ракеты класса "воздух-земля" с дальностью действия до 400 километров", - сказал он, назвав их одними из самых передовых систем вооружения.

Также Вучич заявил, что Сербия поддерживает хорошие отношения с НАТО, продолжая при этом проводить политику военного нейтралитета.

Комментируя отношения с Хорватией, президент Сербии обвинил Загреб в попытках подорвать Сербию за последние полтора года и во вмешательстве в ее внутренние дела.

Заявления сербского лидера прозвучали на фоне продолжающихся дебатов о политике безопасности и обороны на Западных Балканах, где в последние годы усилились военная модернизация и политическая напряженность.