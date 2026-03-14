Назревает новая война? Сербия готовится к нападению Хорватии, Албании и Косово

17:55 14.03.2026 Сб
2 мин
Мир переходит в эпоху войн?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Александар Вучич (Getty Images)

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна готовится к потенциальному нападению Хорватии, Албании и Косово. Он подчеркнул, что Белград следит за военным сотрудничеством этого альянса.

"Они ждут подходящего момента. Мы готовимся к их атаке", - сказал Вучич в интервью RTS.

В своих замечаниях он упомянул трехстороннюю декларацию о сотрудничестве в области обороны, подписанную Хорватией, Албанией и Косово в Тиране 18 марта 2025 года. Этот документ направлен на укрепление сотрудничества в сфере безопасности и оперативной совместимости вооруженных сил.

Говоря об оборонном потенциале Сербии, Вучич отметил, что страна располагает китайскими гиперзвуковыми ракетами класса "воздух-земля" с дальностью действия до 400 км.

"У нас есть китайские гиперзвуковые ракеты класса "воздух-земля" с дальностью действия до 400 километров", - сказал он, назвав их одними из самых передовых систем вооружения.

Также Вучич заявил, что Сербия поддерживает хорошие отношения с НАТО, продолжая при этом проводить политику военного нейтралитета.

Комментируя отношения с Хорватией, президент Сербии обвинил Загреб в попытках подорвать Сербию за последние полтора года и во вмешательстве в ее внутренние дела.

Заявления сербского лидера прозвучали на фоне продолжающихся дебатов о политике безопасности и обороны на Западных Балканах, где в последние годы усилились военная модернизация и политическая напряженность.

Мир вновь переходит к войнам

Напомним, в октябре 2025 года президент Сербии Александар Вучич заявил, что сейчас все готовятся к войне и вопрос состоит лишь в том, кто к какой стороне принадлежит.

Также отметим, что 28 февраля США и Израиль начали бомбить Иран, чтобы сдержать ядерные амбиции Тегерана и уничтожить ядерный арсенал страны. Несмотря на заявление президента Дональда Трампа о почти полной победе, по данным WSJ, США не намерены заканчивать операцию в ближайшие недели.

К слову, недавно президент Украины Владимир Зеленский предположил, что сотрудничество России и Ирана представляет серьезную угрозу и может даже спровоцировать Третью мировую войну.

