Світ не готовий до Третьої світової війни: Зеленський назвав причини

Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ на даному етапі не готовий до Третьої світової війни. Причиною тому є нові технологічні загрози та потенційні союзи агресорів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава держави сказав в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Чому може виникнути Третя світова війна

Під час бесіди президент із блогером обговорювали тему конфлікту на Близькому Сході, який потенційно може призвести до Третьої світової війни.

Зеленський зазначив, що на початку повномасштабної війни Росії проти України, Москва для атак по країні використовувала дрони з іранськими деталями. Тепер же Іран отримує російські комплектуючі, що дає змогу Тегерану атакувати інші країни Близького Сходу і бази США.

"Так, ми можемо оцінити, що це російські деталі, не іранські... Зараз Іран атакує інші країни Близького Сходу та американські бази, американських солдатів. Уже багато втрат. Тому зрозуміло, що це найбільший великий ризик, з яким світ стикався за останні роки, тому що це може бути Третя світова війна, в якій ми будемо", - заявив глава держави.

Він додав, що якщо зараз хтось не зупинить цю війну, як Захід мав би на самому початку зупинити Росію - тоді конфлікт на Близькому Сході може бути довгим, щонайменше до осені.

Крістофер Робертсон зауважив, що Зеленський фактично передбачив таку ситуацію ще рік тому. Він ще тоді сказав у Білому домі, що якщо не зупинити злодіяння Росії, то це "дійде до вашої землі".

"Я сказав, що буде Третя світова війна. Президент (Трамп - ред.) мене не почув. Його люди, може, почули, але я не впевнений, що вони можуть оцінити, що... Росія почала підтримувати дронами, і безумовно допоможе з ракетами", - каже глава держави.

Також президент України додав, що в цьому сценарії питання тільки одне - коли буде той випадок, коли перша країна підтримає відправку військ. Власне, як це було з війною проти нашої країни, коли КНДР відправила Росії 10 тисяч солдатів.

"Так, вони на території Росії, але можуть прийти в Україну. Так може бути і з Іраном. Росія може відправити війська", - пояснив український лідер.

Чому світ не готовий до глобального конфлікту

На уточнювальне запитання, чи готовий світ до цього, Зеленський сказав однозначно: "Світ не готовий".

"З технічного боку Європа недостатньо готова, тільки деякі країни. Так, вони на шляху. Німці діють дуже швидко, але цього недостатньо... щоб підготуватися цього року до таких викликів. Північні країни... дуже технологічні. Я маю на увазі Північну Європу, вони готові", - каже Зеленський.

Він додав, що армія США, безумовно, дуже сильна, але потрібно розділяти війну з ракетами і дронами, і наземну війну (маючи на увазі, що технологічно Захід попереду, але в наземній війні важливий досвід). У разі великої війни - ці фактори вже будуть разом, і тут потрібен досвід наземних воєн.

"Ніхто зараз не має досвіду наземних військ, як у нас... Багато людських втрат... Нові технології, нова війна... І тому я вважаю, що світ не готовий до світової війни, тому що світова війна - це не тільки дрони і ракети. Це буде з наземними силами, з наземними наступальними кроками і глобальною кількістю втрат", - резюмував він.