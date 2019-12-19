Назначены послы Украины еще в четырех странах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов Украины еще в четырех странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, указами №912, 913, 914 и 915 назначили послов в Иордании, Молдавии, Катаре и Китае.

Так, Мирослава Щербатюк стала послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве. Андрей Кузьменко - послом Украины в Государстве Катар.

Кроме того, Марка Шевченко назначили послом Украины в Республике Молдова, а Сергея Камышева - послом Украины в Китайской Народной Республике.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил постоянным представителем Украины при ООН Сергея Кислицу. Он занял место Владимира Ельченко.

В то же время, Владимир Ельченко указом от 18 декабря назначен послом Украины в США, после того как его уволили с должностей постоянного представителя Украины в ООН и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке.

РБК-Украина писало, что 19 июля президент Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, который находился на должности 4 года.