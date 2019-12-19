Зеленский назначил посла Украины в США

Фото: Владимир Ельченко (un.org)

Новым послом Украины в США стал бывший постпред в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

Так, в соответствии с указом №911 / 2019 от 18 декабря, новым послом Украины в США стал бывший постоянный представитель в ООН Владимир Ельченко.

"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США", - говорится в указе.

Кроме того, 18 декабря Ельченко уволили с должностей постоянного представителя Украины при ООН и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон согласовал кандидатуру нового посла Украины в США. В Вашингтоне согласились, чтобы новым послом Украины стал Владимир Ельченко, который был избран МИД еще два месяца назад.

Как писало РБК-Украина, 19 июля президент Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, который находился на должности 4 года. После увольнения Чалый заявил, что за время пребывания на посту продемонстрировал "достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".