Призначено послів України ще в чотирьох країнах

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України в ще чотирьох країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента.

Зокрема, указами №912, 913, 914 та 915 призначено послів в Йорданії, Молдові, Катарі та Китаї.

Так, Мирославу Щербатюк призначено послом в України в Йорданському Хашимітському Королівстві. Андрія Кузьменка - послом України в Державі Катар.

Крім того, Марка Шевченка призначено послом України в Республіці Молдова, а Сергія Камишева - послом України в Китайській Народній Республіці.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив постійним представником України при ООН Сергія Кислицю. Він зайняв місце Володимира Єльченка.

Натомість Володимир Єльченко указом від 18 грудня призначений послом України в США, після того як його звільнили з посад постійного представника України в ООН та надзвичайного і повноважного посла України в Ямайці.

РБК-Україна писало, що 19 липня президент Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в США Валерія Чалого, який пребував на посаді 4 роки.