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Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН

Новости » Политика     19.12.2019 - 10:39
Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН
Фото: Сергей Кислица (УНИАН)

Кислица займет место Ельченко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянным представителем Украины при ООН Сергея Кислицу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Указ №916/2019 размещен на сайте 18 декабря.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте указа.

Как известно, Сергей Кислица с марта 2014 года был заместителем министра иностранных дел Украины. Кроме того, Кислица - председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Кроме того, 18 декабря был подписан указ об увольнении Владимира Ельченко с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ямайке.

РБК-Украина писало, что Владимир Ельченко назначен послом Украины в США.

Напомним, 16 декабря стало известно, что Украина получила агреман (согласие) на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко. Посла Украины в США должны были назначить, "как только американская сторона даст нам агреман, то есть разрешение на конкретного человека".

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