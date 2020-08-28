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Назначение Сытника директором НАБУ признали неконституционным

Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.

Так, Конституционный суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника является несоответствующим Основному закону.

"Сегодня КСУ действительно принял такое решение. Указ признан неконституционным", - рассказал собеседник РБК-Украина.

Напомним, в начале февраля в Верховную раду внесли постановление об увольнении Сытника с должности директора НАБУ, которое поддержали 209 народных депутатов.

В мае народные депутаты от "Слуги народа" обратились в Конституционный суд относительно конституционности назначения Сытника в НАБУ.

Кроме того, в Раде разрабатывали закон, который бы позволил уволить директора НАБУ.

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