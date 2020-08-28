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Призначення Ситника директором НАБУ визнали неконституційним

Автор: РБК-Україна

Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Неконституційним визнали указ про його призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в суді.

Так, Конституційний суд прийшов до висновку, що указ про призначення Ситника є таким, що не відповідає Основному закону.

"Сьогодні КСУ дійсно ухвалив таке рішення. Указ визнано неконституційним", - розповів співрозмовник РБК-Україна.

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Зазначимо, Ситник був призначений директором НАБУ указом п'ятого президента Петра Порошенка № 218/2015 від 16 квітня 2015 року.

Нагадаємо, на початку лютого до Верховної ради внесли постанову про звільнення Ситника з посади директора НАБУ, яку підтримали 209 народних депутатів.

У травні народні депутати від "Слуги народу" звернулися до Конституційного суду щодо конституційності призначення Ситника в НАБУ,

Крім того, у Раді розробляли закон, який би дозволив звільнити директора НАБУ.

Додамо, напередодні у відставку подав голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

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