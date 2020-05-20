ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КСУ просят рассмотреть конституционность назначения Сытника в НАБУ

Новости » Политика     20.05.2020 - 16:26
КСУ просят рассмотреть конституционность назначения Сытника в НАБУ
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Представление в КСУ подали нардепы от "Слуги народа"

В Конституционный суд Украины поступило представление о конституционности указа президента, которым Артем Сытник в 2015 году был назначен директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Представление подали нардепы из фракции "Слуга народа".

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

Сообщается, что сегодня поступило конституционное представление 51 нардепа относительно соответствия Конституции Украины указа президента о назначении Сытника директором НАБУ от 16 апреля 2015 № 218/2015.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый указ президента Украины не соответствует требованиям части четвертой статьи 5, части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, пункта 31 части первой статьи 106 Основного Закона", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из офиса не исходят инициативы об увольнении Сытника. Он также заявил, что Офис президента поддерживает независимость НАБУ.

До этого Сытник заявил, что НАБУ приближается к объявлению подозрения олигарху Игорю Коломойскому в деле ПриватБанка. В то же время директор НАБУ является фигурантом реестра коррупционеров, поэтому, по мнению ряда нардепов, не может возглавлять бюро.

Примечательно, что представление инициировал нардеп Александр Дубинский, которого связывают с Коломойским.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Конституционный суд УкраиныНАБУАртем Сытник
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь