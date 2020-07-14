Рада отправила на доработку закон, который позволит уволить Сытника

Фото: Артем Сытник (Виталий Носач/РБК-Украина)

Этот проект предлагал изменения в закон о НАБУ

Верховная рада на повторное первое чтение законопроект, который позволит уволить Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро. Этот проект вносит изменения в закон о НАБУ

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, закон о НАБУ предлагали дополнить положением, согласно которому одним из оснований увольнения директора НАБУ является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Кроме того, проект дополнял статью 13 закона о НАБУ положением, согласно которому ограничения, предусмотренные настоящей статьей, применяются не только к лицам, претендующим на назначение на должность в Национальном антикоррупционном бюро Украины, но и к работникам НАБУ.

Напомним, профильный комитет рекомендовал одобрить этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля в Раду внесли постановление об увольнении с должности Артема Сытника, инициаторами которого выступили 209 народных депутатов.

Отметим, ранее члены парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики не поддержали решение о признании незаконным депутатского постановления об увольнении Сытника.