Назначение глав НАБУ и ГБР: в Раде рассказали, когда ждать вывод КСУ по закону

Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, когда должно быть заключение КСУ по законопроекту об изменении процедуры назначения глав НАБУ и ГБР. Суд должен предоставить его в течение месяца.
"Парламент принял решение о направлении в Конституционный суд для получения заключения проекта закона ... о порядке назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований. Согласно закону "О Конституционном суде" заключение по делу должно быть предоставлено в течение одного месяца ", - отметила Совгиря.
Напомним, Верховная рада ранее сегодня приняла решение по законопроекту №5133: направила закон в Конституционный суд.
Вчера глава ВР Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение документа.
В конце февраля в Раду внесли законопроект №5133 об изменении порядка назначения и увольнения глав Национального антикоррупционного бюро Украины и ГБР.
Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал направить закон в КСУ.