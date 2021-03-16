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Призначення голів НАБУ і ДБР: у Раді розповіли, коли чекати висновок КСУ щодо закону

Автор: Юлія Струк

Представник Верховної ради у Конституційному суді Ольга Совгиря розповіла, коли має бути висновок КСУ щодо законопроекту про зміну процедури призначення голів НАБУ і ДБР. Суд має надати його протягом місяця.

Про це парламентар написала у своєму Telegram.

"Парламент ухвалив рішення про направлення до Конституційного суду для одержання висновку проекту закону... щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань. Згідно із законом "Про Конституційний суд" висновок у справі має бути наданий протягом одного місяця", - зазначила Совгиря.

Нагадаємо, Верховна рада раніше сьогодні прийняла рішення щодо законопроекту №5133: направила закон до Конституційного суду.

Вчора глава ВР Дмитро Разумков анонсував розгляд документа.

В кінці лютого в Раду внесли законопроект №5133 про зміну порядку призначення і звільнення глав Національного антикорупційного бюро України і ДБР.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань правової політики рекомендував направити закон в КСУ.

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Новини України Конституционный суд УкраиныНАБУВерховна РадаДБР
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