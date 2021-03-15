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Процедура назначения глав НАБУ и ГБР: Рада может отправить закон в КСУ на этой неделе

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 14:28
Процедура назначения глав НАБУ и ГБР: Рада может отправить закон в КСУ на этой неделе Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может отправить законопроект о новой процедуре назначения глав НАБУ и ГБР уже на этой неделе. Речь идет о законопроекте №5133.

Об этом глава ВР сообщил в ходе заседания согласительного совета.

"Планируется направить на заключение в Конституционный суд проект закона №5133 "О внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины (о порядке назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований", - сказал он.

Разумков сообщил также, что именно на этой неделе будет рассматриваться законопроект об индустриальных парках. Он выразил надежду, что документ будет эффективно рассмотрен в первом чтении и доработан ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов и бизнеса.

Кроме того, на этой неделе планируется рассмотреть вопросы, связанные с земельной реформой. Речь идет о законопроектах №№2194 - 2195.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам правовой политики принял решение по законопроекту №5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Он рекомендовал направить закон в Конституционный суд.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля в Раду внесли законопроект №5133. Предлагается назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР только после согласия народных депутатов.

Так, в конце августа 2020-го КСУ признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.

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