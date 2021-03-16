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Глав НАБУ и ГБР хотят назначать по-новому: Рада направила закон в КСУ

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 11:57
Глав НАБУ и ГБР хотят назначать по-новому: Рада направила закон в КСУ Фото: НАБУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла решение по законопроекту №5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Парламентарии направили закон в Конституционный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 267 нардепов.

Так, Конституционный суд должен будет представить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Предлагается назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР лишь после согласия народных депутатов.

Отметим, вчера глава ВР Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение документа.

Напомним, в конце февраля в Раду внесли законопроект №5133 об изменении порядка назначения и увольнения глав Национального антикоррупционного бюро Украины и ГБР.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал направить закон в КСУ.

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