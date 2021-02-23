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Назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР хотят после одобрения нардепов

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 13:14
Назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР хотят после одобрения нардепов Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Верховную раду внесли законопроект № 5133 об изменении порядка назначения и увольнения глав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственно бюро расследований (ГБР). Документом предлагается назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР лишь после согласия народных депутатов.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде.

Так, законопроектом предлагается внесение изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины.

"Предложенная законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых изменений... которыми определяются полномочия Верховной рады Украины о предоставлении согласия на назначение на должности и освобождение от должностей президентом Украины директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в конце августа 2020 года Конституционный суд признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.

Позже в КСУ признали неконституционным закон о НАБУ в части полномочий президента образовывать Нацбюро.

Отметим, на прошлой неделе в Раду внесли законопроект об увольнении Сытника с должности директора НАБУ.

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