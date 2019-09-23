Назначен новый начальник СБУ в Одесской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

СБУ в Одесской области возглавил Виталий Харченко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Харченко новым начальником управления Службы безопасности в Одесской области. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Сообщается, что Зеленский подписал указ о назначении Харченко начальником управления СБУ в Одесской области. Отметим, до назначения в Одессу он занимал должности в Главной инспекции СБУ, которая занимается проверкой деятельности всех подразделений спецслужбы.

Напомним, ранее Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки. До этого назначения Евдокимов был заместителем главы СВР. В 2013 году занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы.

На прошлой неделе также стало известно, что новым начальником управления Службы безопасности Украины в Николаевской области стал Виталий Герсак. До этого Герсак был заместителем начальника УВБ (управление внутренней безопасности) Службы внешней разведки, служил в департаменте внутренней безопасности СВР. До назначения во внешнюю разведку работал начальником уголовного розыска линейного отделения станции "Киев-Пассажирский".