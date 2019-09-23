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Призначено нового начальника СБУ в Одеській області

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 13:35
Призначено нового начальника СБУ в Одеській області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

СБУ в Одеській області очолив Віталій Харченко

Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Харченка новим начальником управління Служби безпеки в Одеській області. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Повідомляється, що Зеленський підписав указ про призначення Харченка начальником управління СБУ в Одеській області. Зазначимо, до призначення в Одесу він обіймав посади Головної інспекції СБУ, яка займається перевіркою діяльності всіх підрозділів спецслужби.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки. До цього призначення Євдокимов був заступником голови СЗР. У 2013 році обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби.

Минулого тижня також стало відомо, що новим начальником управління Служби безпеки України в Миколаївській області став Віталій Герсак. До цього Герсак був заступником начальника УВБ (управління внутрішньої безпеки) Служби зовнішньої розвідки, служив у департаменті внутрішньої безпеки СЗР. До призначення в зовнішню розвідку працював начальником карного розшуку лінійного відділення станції "Київ-Пасажирський".

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