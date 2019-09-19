ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Назначен новый начальник СБУ в Николаевской области

Новости » Общество    19.09.2019 - 12:49
Назначен новый начальник СБУ в Николаевской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Виталий Герсак стал новым начальником СБУ в Николаевской области

Новым начальником управления Службы безопасности Украины в Николаевской области стал Виталий Герсак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что сегодня в здании Николаевской ОГА глава СБУ Иван Баканов представил Виталия Герсака как нового начальника областного управления Службы безопасности.

По словам Герсака, ранее он никогда не был в Николаевской области. Он также посетовал, что при общении с подчиненными те объяснили высокий уровень коррупции в регионе тем, что "не влияют на процессы, была команда, были задачи".

Отметим, ранее Герсак был заместителем начальника УВБ (управление внутренней безопасности) Службы внешней разведки, до этого служил в департаменте внутренней безопасности СВР. До назначения во внешнюю разведку работал начальником уголовного розыска линейного отделения станции "Киев-Пассажирский".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Стадника главой Николаевской областной государственной администрации. Представление нового руководителя Николаевской области состоялось сегодня, 19 сентября.

В Одесской области разоблачили коррупционную схему на госпредприятии
Новости Украины Служба безопасности УкраиныНиколаевская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь