Назначен новый начальник СБУ в Николаевской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Виталий Герсак стал новым начальником СБУ в Николаевской области

Новым начальником управления Службы безопасности Украины в Николаевской области стал Виталий Герсак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что сегодня в здании Николаевской ОГА глава СБУ Иван Баканов представил Виталия Герсака как нового начальника областного управления Службы безопасности.

По словам Герсака, ранее он никогда не был в Николаевской области. Он также посетовал, что при общении с подчиненными те объяснили высокий уровень коррупции в регионе тем, что "не влияют на процессы, была команда, были задачи".

Отметим, ранее Герсак был заместителем начальника УВБ (управление внутренней безопасности) Службы внешней разведки, до этого служил в департаменте внутренней безопасности СВР. До назначения во внешнюю разведку работал начальником уголовного розыска линейного отделения станции "Киев-Пассажирский".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Стадника главой Николаевской областной государственной администрации. Представление нового руководителя Николаевской области состоялось сегодня, 19 сентября.