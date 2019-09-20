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Зеленский назначил нового главу внешней разведки

Новости » Политика    20.09.2019 - 12:02
Зеленский назначил нового главу внешней разведки
Фото: Валерий Евдокимов (пресс-служба СВР)

Валерий Евдокимов назначен главой Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Отметим, до этого назначения Евдокимов был заместителем главы СВР. В 2013 году занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы.

Напомним, ранее Службу внешней разведки возглавлял Владислав Бухарев, однако в сентябре Зеленский перевел его в СБУ на должность первого замглавы - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Бухарев занимал должность главы внешней разведки около трех месяцев.

На этой неделе также был назначен новый начальник СБУ в Николаевской области, которым стал Виталий Герсак. До этого он был заместителем начальника УВБ (управление внутренней безопасности) Службы внешней разведки, до этого служил в департаменте внутренней безопасности СВР. До назначения во внешнюю разведку работал начальником уголовного розыска линейного отделения станции "Киев-Пассажирский".

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