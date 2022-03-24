Заявление об отставке министра аграрной политики поступило в Раду

Информация об отставке министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко подтвердилось. Заявление уже поступило в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета министров в Раде Тараса Мельничука.

"В Верховную раду Украины поступило заявление Романа Лещенко об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины", - отметил он.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в парламенте сообщили, что Лещенко подал в отставку. Причина его отставки пока неизвестна, если Рада примет ее, то временно исполнять обязанности министра будет первый зам Тарас Высоцкий.

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