Призначено головного арбітра матчу "Динамо" - "Шахтар" в Кубку України

Команди зіграють 30 жовтня на стадії 1/8 фіналу

Стали відомі головні арбітри матчів стадії 1/8 фіналу Кубка України. Про це повідомляється на офіційному сайті Комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ).

Зокрема, центральний матч "Динамо" - "Шахтар" розсудить бригада арбітрів на чолі з Віктором Копієвський з Кропивницького.

"Колос" - "Ворскла" - Максим Козиряцький (Запоріжжя)

"Минай" - "Львів" - Олександр Омельченко (Слов'янськ)

"Миколаїв" - "Десна" - Олександр Шандор (Львів)

"Альянс" - "Гірник-Спорт" - Роман Блавацький (Львів)

"Інгулець" - "Дніпро-1" - Олександр Дердо (Чорноморськ)

"Маріуполь" - "Олімпік" - Юрій Іванов (Донецька область)

"Олександрія" - "Зоря" - Ігор Пасхал (Херсон)

Всі матчі 1/8 фіналу Кубка України відбудуться в середу, 30 жовтня.

У нинішньому сезоні київська і донецька команди зустрічалися вже двічі. У матчі за Суперкубок України кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, а в чемпіонаті з аналогічним результатом сильнішими були "гірники".

У минулому розіграші Кубка України "Динамо" і "Шахтар" зустрілися на стадії 1/4 фіналу. У підсумку донецький клуб у серії пенальті вибив "біло-синіх" і виграв четвертий поспіль Кубок України, розгромивши у фіналі першоліговий "Інгулець" (4:0).