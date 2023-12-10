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НАЗК відкрило публічний доступ до реєстру декларацій

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до реєстру декларацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис НАЗК в Facebook.

"10 грудня 2023 року НАЗК виконало вимоги прийнятого Верховною радою України закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування із врахуванням заходів безпеки", - йдеться в повідомленні. 

При цьому зазначається, що якщо у реєстрі не вдалося знайти певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

"Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі", - йдеться у повідомленні. 

Е-декларування

Електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії Росії. Наразі норму вирішили повернути. Спершу Верховна рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Після цього ВР схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента, а Зеленський його підписав.

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