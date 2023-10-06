НАЗК анонсувало санкції проти Yandex через сприяння у поширенні пропаганди РФ

"Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до масиву приватних даних користувачів. Йдеться не про одну компанію Yandex, а про низку сервісів, як внутрішньо-російських, так і міжнародних", - заявляють в НАЗК.

У регуляторі зауважили, що Yandex не став "залежними від держави", а від самого початку був створений як один з елементів обслуговування інтересів російської влади. Окрім цього компанія продовжує працювати в РФ і сплачує значні податки до держбюджету агресора.

При цьому масиви даних Yandex зберігаються у трьох великих дата-центрах на території РФ, цілодобовий доступ до яких офіційно має ФСБ.

"Яндекс-пошук" працює за налаштованими алгоритмами, які видають на перших сторінках потрібну Кремлю інформацію. Однак до видачі не потрапляє критика влади або правдива інформація про війну проти України.

"Яндекс-гроші", що на 75% належить Сбербанку Росії, має всі дані про онлайн-переміщення грошей користувачів.

"Яндекс-їжа" і "Яндекс-таксі" мають дані про домашні та робочі адреси клієнтів, їхній робочий розклад, переміщення протягом дня, адреси шкіл та дитсадків, звідки клієнти забирають своїх дітей.

В НАЗК одними з найнебезпечніших сервісів є "Яндекс-мапи" і "Яндекс-навігатор". Зокрема, навіть після вторгнення деякі українські водії продовжують користуватися ними за допомогою VPN.

Від політичного режиму держави-агресора за кураторство над Yandex відповідали Владислав Сурков (перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, України, Канади, Швейцарії та Австралії), а згодом В'ячеслав Володін (перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, України, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії та Нової Зеландії).

Російська ІПСО та пропаганда проти України

Нещодавно в ГУР Міноборони зазначили, що російські політтехнологи підготували новий раунд дезінформаційної кампанії, націленої на міжнародну дискредитацію нашої країни, та розпалювання внутрішньополітичних розбратів.

За словами представника ГУР Вадима Скибіцького, РФ на нинішньому етапі націлила свою пропаганду на спробу руйнування внутрішньої єдності українського суспільства та довіри між Україною та союзниками.

У середині серпня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили про те, що росіяни запустили чергову ІПСО у соціальних мережах у спробі розпалити ненависть до мешканців Львівської області.

Крім цього, в мережі поширюється інформація, що нібито колишній президент США Річард Ніксон передбачив американську війну в Україні. Однак це - фейк.

Крім того, РФ вдалася до чергової інформаційно-психологічної операції проти України Цього разу поширює повідомлення про нібито "зруйновану енергетичну інфраструктуру".

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