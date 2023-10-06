НАПК анонсировало санкции против Yandex из-за содействия в распространении пропаганды РФ

"Сервисы Yandex давно работают на российскую пропаганду и тесно сотрудничают с ФСБ, предоставляя им доступ к массиву частных данных пользователей. Речь идет не об одной компании Yandex, а о ряде сервисов, как внутрироссийских, так и международных", - заявляют в НАПК.

В регуляторе отметили, что Yandex не стал "зависимым от государства", а с самого начала был создан как один из элементов обслуживания интересов российских властей. Кроме этого, компания продолжает работать в РФ и платит значительные налоги в госбюджет агрессора.

При этом массивы данных Yandex хранятся в трех крупных дата-центрах на территории РФ, круглосуточный доступ к которым официально располагает ФСБ.

"Яндекс-поиск" работает по настроенным алгоритмам, которые выдают на первых страницах нужную Кремлю информацию. Однако в выдачу не попадает критика власти или правдивая информация о войне против Украины.

"Яндекс-деньги", на 75% принадлежащий Сбербанку России, располагает всеми данными об онлайн-перемещении денег пользователей.

"Яндекс-еда" и "Яндекс-такси" имеют данные о домашних и рабочих адресах клиентов, их рабочем расписании, перемещении в течение дня, адресах школ и детсадов, откуда клиенты забирают своих детей.

В НАПК одними из самых опасных сервисов являются "Яндекс-карты" и "Яндекс-навигатор". В частности даже после вторжения некоторые украинские водители продолжают пользоваться ими с помощью VPN.

От политического режима государства-агрессора за кураторство над Yandex отвечали Владислав Сурков (находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Украины, Канады, Швейцарии и Австралии), а затем Вячеслав Володин (находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Украины, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии).

Российская ИПСО и пропаганда против Украины

Недавно в ГУР Минобороны отметили, что российские политтехнологи подготовили новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию нашей страны, и разжигание внутриполитических раздоров.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ на нынешнем этапе нацелила свою пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.

В середине августа в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что россияне запустили очередную ИПСО в социальных сетях в попытке разжечь ненависть к жителям Львовской области.

Кроме того, в сети распространяется информация, что якобы бывший президент США Ричард Никсон предусмотрел американскую войну в Украине. Однако это – фейк.

Кроме того, РФ прибегла к очередной информационно-психологической операции против Украины. На этот раз распространяет сообщения о якобы " разрушенной энергетической инфраструктуре ".

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