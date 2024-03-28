Не наземні об'єкти. Експерт пояснив, для яких цілей може бути призначений "Циркон"

Російські протикорабельні гіперзвукові ракети ЗМ22 "Циркон" не підходять для ураження наземних об'єктів. Про це, зокрема, свідчать дані про співвідношення загальної маси бойової частини до маси вибухівки.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів експерт з авіації та ракетних озброєнь Валерій Романенко.

За його словами, на масу бойової частини ракети "Циркон" у 300 кг орієнтувалися виходячи з розрахунків. Оскільки вона гіперзвукова, відповідно, вимагає більше палива, ніж ті ж протикорабельні "Онікси".

При цьому експерт задається питанням, де ж взяти місце для палива в ракеті, яка має запускатися зі стандартного контейнера. Він вказує, що цього можна досягти лише за рахунок зменшення бойової частини.

"А коли з'ясувалося, що її загальна маса всього 140-150 кг та 40 кг з них це вибухівка, в цілому змінився погляд на те, що це за ракета та яке її призначення", - зазначив Романенко у бесіді з виданням.

Так, зауважує він, співвідношення загальної маси бойової частини до маси вибухівки свідчить про те, що "Циркон" підходять не для знищення будь-яких наземних об'єктів, а скоріше для ударів по кораблях чи підземних захищених об'єктах, як у випадку з авіаційними Storm Shadow чи Taurus.

"Через незрозуміле співвідношення виходить, що все це великий блеф", - погоджується він з висновками аналітиків щодо афери російського міноборони, зокрема навмисно підігнаних характеристик ракети під вимоги замовника.

Експерт пояснює, що оболонка бойової частини "Циркону" величезна, її конструкція аналогічна бойовій частині Storm Shadow або Taurus.

"Це дуже міцна сталева оболонка з мінімумом вибухівки, щоб пробивати бетон або броню з наступним вибухом. Ми ж бачили раніше, як одній Storm Shadow вдавалося знищити десантний корабель або підводний човен на стапелях у Севастополі", - сказав Романенко.

На його думку, ракета "Циркон" у принципі не підходить для ураження наземних об'єктів. До речі, додає він, до ураження підземних цілей теж є питання, оскільки, на відміну від Storm Shadow, ця ракета падає на ціль не вертикально, а під кутом 30 градусів.

"Що в рази знижує пробивну здатність. Загалом можна сказати, що "Циркон", окрім проблем з керуванням та точністю, має проблеми з ураженням. Тобто це, можна сказати, великий російський блеф", - зазначив експерт.

Атаки "Цирконом" по Україні

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ заявили про те, що РФ під час атаки проти України, 7 лютого, могла застосувати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон". Повторно ворог застосував вищезгадану ракету вже 25 березня. Тоді ж експерти змогли зібрати більшу кількість уламків та краще дослідити ракету.

Як розповідав речник Повітряних сил Ілля Євлаш, для збиття вищезгаданої ракети Україна застосовує протибалістичні комплекси як, наприклад, SAMP/T чи Patriot.

Додамо, за даними Defense Express, бойова частина ракети ЗМ22 "Циркон" стала найбільшою аферою Міноборони РФ та її розробника.

Про те, що відомо про ракету "Циркон" та чи дійсно росіяни могли нею атакувати Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.