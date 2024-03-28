Не наземные объекты. Эксперт объяснил, для каких целей может быть предназначен "Циркон"

Российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты ЗМ22 "Циркон" не подходят для поражения наземных объектов. Об этом свидетельствуют данные о соотношении общей массы боевой части к массе взрывчатки.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт по авиации и ракетному вооружению Валерий Романенко.

По его словам, на массу боевой части ракеты "Циркон" в 300 кг ориентировались исходя из расчетов. Поскольку она гиперзвуковая, соответственно, требует больше топлива, чем те же противокорабельные "ониксы".

При этом эксперт задается вопросом, где взять место для топлива в ракете, которая должна запускаться из стандартного контейнера. Он указывает, что этого можно добиться только за счет уменьшения боевой части.

"А когда выяснилось, что ее общая масса всего 140-150 кг и 40 кг из них это взрывчатка, в целом изменился взгляд на то, что это за ракета и каково ее назначение", - отметил Романенко в беседе с изданием.

Так, отмечает он, соотношение общей массы боевой части к массе взрывчатки свидетельствует о том, что "Циркон" подходит не для уничтожения каких-либо наземных объектов, а скорее для ударов по кораблям или подземным защищенным объектам, как в случае с авиационными Storm Shadow или Taurus.

"Из-за непонятного соотношения выходит, что все это большой блеф", - соглашается он с выводами аналитиков относительно аферы российского минобороны, в том числе намеренно подогнанных характеристик ракеты под требования заказчика.

Эксперт объясняет, что оболочка боевой части "Циркона" огромна, ее конструкция аналогична боевой части Storm Shadow или Taurus.

"Это очень крепкая стальная оболочка с минимумом взрывчатки, чтобы пробивать бетон или бронь с последующим взрывом в замкнутом пространстве. Мы же видели раньше, как одной Storm Shadow удавалось уничтожить десантный корабль или подлодку на стапелях в Севастополе", - сказал Романенко.

По его мнению, ракета "Циркон", в принципе, не подходит для поражения наземных объектов. Кстати, добавляет он, к поражению подземных целей тоже есть вопросы \, поскольку, в отличие от Storm Shadow, эта ракета падает на цель не вертикально, а под углом 30 градусов.

"Что в разы снижает пробивную способность. В целом можно сказать, что "Циркон", помимо проблем с управлением и точностью, имеет проблемы с поражением. То есть это, можно сказать, большой российский блеф", - отметил эксперт.

Атаки "Цирконом" по Украине

Напомним, недавно СМИ заявили о том, что РФ во время атаки против Украины, 7 февраля, могла применить противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон". Повторно враг применил вышеупомянутую ракету уже 25 марта. Тогда эксперты смогли собрать большее количество обломков и лучше исследовать ракету.

Как рассказывал пресс-секретарь Воздушных сил Илья Евлаш, для сбивания вышеупомянутой ракеты Украина применяет противобаллистические комплексы как, например, SAMP/T или Patriot.

По данным Defense Express, боевая часть ракеты ЗМ22 "Циркон" стала крупнейшей аферой Минобороны РФ и ее разработчика.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли ею атаковать Киев - читайте в материале РБК-Украина.