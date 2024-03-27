Найбільша афера Міноборони Росії. ЗМІ дізнались справжні характеристики "Циркону"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Згідно з проведеним аналізом бойова частина "Циркону" складає близько 100-150 кілограм, з якої вибухова речовина становить до 40 кілограмів. Ракета має осколково-фугасне виконання, нехарактерну форму й малу вагу. Бойова могутність ракети знаходиться нижче за можливості інших ракет:

Х-47 "Кинджал" - 500 кілограмів бойової частини;

крилаті ракети Х-101, Х-555, "Калібр" - 400 кілограмів бойової частини;

"Онікс" - 300 кілограмів бойової частини.

Найближчий відповідник до "Циркону" - Х-31 зі 150 кг та Х-35 зі 135 кілограмів вибухової речовини. Водночас бойова частина напряму впливає на те, який корабель здатна потопити ракета.

"У випадку такої ваги - мова йде про 4500-5000 тонн водозаміщення. Тобто кораблів класу корвет, а не фрегат чи есмінець, не те, що авіаносець, водозаміщення якого складає під 100 000 тонн", - додає видання.

Чому "Циркон" має таку малу бойову частину

Ракету обладнали такою малою бойовою частиною для того, щоб забезпечити виконання тактико-технічного завдання - дальність в 1000 кілометрів. Якщо ракета не здатна на таку дальність, тоді найпростіший варіант виправити це - зменшити її бойову частину. Зокрема це пояснює, чому дальність польоту "Циркону" поступово зростала від 400 кілометрів до заявлених диктатором Володимиром Путіним 1000 кілометрів.

"Саме тому "Тактическое ракетное вооружение" зменшило вагу бойової частини до мінімально можливої, завдяки чому виконала завдання по дальності. А на те, що це аж ніяк не допоможе у знищенні визначених цілей, у Міноборони РФ закрили очі та офіційно прийняли 4 січня 2023 року 3М22 "Циркон" на озброєння", - додає видання.

Також, окрім такого "пояснення" офіційно Кремлю могли декларувати те, що основне використання "Циркону" розглядається зі спеціальною ядерною бойовою частиною, вага яких складає близько 150 кілограмів.

Атаки "Цирконом" по Україні

Нещодавно ЗМІ заявили про те, що Російська Федерація під час атаки проти України, 7 лютого, могла застосувати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон". Повторно ворог застосував вищезгадану ракету вже 25 березня. Тоді ж експерти змогли зібрати більшу кількість уламків та краще дослідити ракету.

Як розповідав речник Повітряних сил Ілля Євлаш, для збиття вищезгаданої ракети Україна застосовує протибалістичні комплекси як, наприклад, SAMP/T чи Patriot.

Про те, що відомо про ракету "Циркон" та чи дійсно росіяни могли нею атакувати Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.