Балістика з Криму. Все про ракету "Циркон", відмінності від "Онікса" і до чого тут "Бастіон"

Цього тижня Росія знову намагалася вдарити по Києву ракетами "Циркон". Обидві збили безпосередньо над столицею, повітряна тривога лунала одночасно з вибухами, що вкотре підкреслює небезпеку гіперзвукової зброї. Докладніше про "Циркони", відмінності від ракети "Онікс" та про те, чому їх складно збивати, – у тексті РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані з wikipedia, публікації Defense Express, заяви спікера Повітряних сил Іллі Євлаша, ВМС України Дмитра Плетенчука, керівника лабораторії КНДІСЕ Андрія Кульчицького, коментарі експерта з авіації та ракетних озброєнь Валерія Романенка.

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Атака на Київ 25 березня: що відомо

У першій половині дня 25 березня в Києві пролунали вибухи, стало відомо про те, що протиповітряна оборона відпрацювала по ракетах. Уламки впали у Дніпровському Солом'янському, Голосіївському та Печерському районах. В останньому – на триповерхову будівлю, в якій знаходились спортзал, конгрес-хол та виставковий центр Київської академії декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну імені Бойчука. Постраждали 10 осіб, у сусідніх житлових будинках повибивало вікна.

Наслідки падіння уламків на Печерську у Києві 25 березня (фото Віталій Носач/РБК-Україна)

Докладніше про наслідки атаки – у фоторепортажі РБК-Україна.

Як заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук, близько 10:30 росіяни вдарили двома балістичними ракетами з окупованого Криму, обидві збили. Про те, що це саме ракети "Циркон", повідомили у Defense Express. За даними видання, зібрані уламки дозволять провести аналіз, вивчити тип двигуна, систему наведення та матеріали виконання. Щоб оцінити реальні можливості нібито "аналоговнєта", яким постійно хвалиться Володимир Путін.

Уламок ракети "Циркон" (фото defence-ua.com)

Відомо, що раніше окупанти вперше вдарили "Цирконом" по Києву ще 7 лютого. Ту атаку теж успішно відбили, уламки впали в Деснянському районі, але через їхню малу кількість ідентифікація зайняла близько п'яти днів. Після удару в понеділок зробити це вдалося швидше, і про атаку "Цирконами" кажуть як про доконаний факт.

Ідентифікація займає час тому, що спочатку треба знайти та зібрати уламки. Та й загалом в Україні не так багато людей, котрі можуть визначити конкретний тип ракети. Фактично лише фахівці столичного НДІ судових експертиз (КНДІСЕ), пояснює експерт Валерій Романенко.

"Вони ідентифікували ("Циркон", – ред.) майже відразу, як отримали деталі. Після вибуху, як правило, залишаються елементи двигуна або хвостової частини. Достатньо виявити маркування "3М22" або "3…22" з будь-якою літерою посередині. А ще річ у тому, що ніхто взагалі не знає, як виглядає ця ракета, раніше було жодних фото. Тому офіційним підтвердженням може бути лише маркування на її елементах", – зазначив він у розмові з РБК- Україна.

Головне про "Циркон" та чому це "безпорадна ракета"

"Циркон" (3М22) - протикорабельна ракета, заявлена як гіперзвукова крилата, з гіперзвуковою повітряно-реактивною руховою установкою. Розробка почалася у 2011 році, випробування – з 2015-го, у 2021 повідомлялося про пуски з фрегата "Адмірал Горшков" та підводного човна "Сєвєродвінськ".

За деякими даними, у січні 2023 року "Циркон" могли взяти на озброєння, хоча багато джерел у цьому сумніваються. Ракета призначена для ураження надводних кораблів, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Характеристики не розголошуються, але деякі параметри все ж таки заявлено:

дальність – на 600 - 1000 км

висота польоту – 30-40 км

швидкість – 5,5 Мах на маршевій ділянці та до 7,5 Мах на термінальній

маса бойової частини – 300 кг

довжина – 8-10 м

Цілевказування здійснюється із супутника або розвідувального літака. Імовірно, "Циркон" є двоступінчастою ракетою: перша – твердопаливний двигун, друга – прямоточний повітряно-реактивний. Запускається не лише з бойових кораблів та підводних човнів, а й з мобільних берегових пускових установок.

Докладніше про заявлені параметри читайте в окремій публікації РБК-Україна.

Імовірний пуск ракети "Циркон" з фрегата "Адмірал Горшков" (фото росЗМІ)

Як відзначають у Defense Express, заявлені характеристики під питанням, тому що в самій Росії спочатку кказали про дальність в 400 км і швидкість 6 Мах, потім про 600 км і так до 1000 км і мало не 9 Мах. Маса бойової частини вказується на рівні від 300 до 500 кг.

Насправді бойова частина розкрила велику аферу російського міноборони, упевнені аналітики. За їхніми даними, аналіз боєголовки показує, що її характеристики підігнані під вимоги замовника ціною перетворення на "безпорадну ракету".

З посиланням на джерела Defense Express заявляє, що за попередніми оцінками, маса становить близько 100-150 кг, з яких до 40 кг вибухової речовини. Сама боєголовка має осколково-фугасне виконання, нехарактерну форму та малу вагу для бойових частин протикорабельних та інших ракет.

Для порівняння: аеробалістичний Х-47 "Кинджал" має бойову частину на 500 кг, крилаті ракети Х-101, Х-555, "Калібр" – по 400 кг, протикорабельний "Онікс" – 300 кг. Найближчий аналог за масою – протикорабельні ракети Х-31 та Х-35. У випадку з "Цирконом" можна лише казати про здатність потопити кораблі класу корвет, а не фрегат або есмінець. Його мала бойова частина пояснюється нарощуванням дальності до 1000 км. Що, втім, унеможливлює знищення заявлених розробником цілей.

За словами Валерія Романенка, на бойову частину 300 кг орієнтувалися виходячи з розрахунків. Ракета гіперзвукова, відповідно, вимагає більше палива, ніж ті ж "Онікси".

"А де взяти місце для палива в ракеті, яка має запускатися зі стандартного контейнера? Лише за рахунок зменшення бойової частини. А коли з'ясувалося, що її загальна маса всього 140-150 кг та 40 кг з них це вибухівка, в цілому змінився погляд на те, що це за ракета та яке її призначення", – зазначив він.

Співвідношення загальної маси бойової частини до маси вибухівки свідчить про те, що "Циркон" – це не ракета для знищення будь-яких наземних об'єктів. А скоріше для ударів по кораблях чи підземних захищених об'єктах, як у випадку з авіаційними Storm Shadow чи Taurus.

"Через незрозуміле співвідношення виходить, що все це великий блеф. Оболонка бойової частини величезна, її конструкція аналогічна бойовій частині Storm Shadow або Taurus. Це дуже міцна сталева оболонка з мінімумом вибухівки, щоб пробивати бетон або броню з наступним вибухом. Ми ж бачили раніше, як одній Storm Shadow вдавалося знищити десантний корабель або підводний човен на стапелях у Севастополі", - пояснює експерт.

На його думку, "Циркон" у принципі не підходить для ураження наземних об'єктів. До речі, до підземних теж є питання, оскільки, на відміну від Storm Shadow, ракета падає на ціль не вертикально, а під кутом 30 градусів.

"Що в рази знижує пробивну здатність. Загалом можна сказати, що "Циркон", окрім проблем з керуванням та точністю, має проблеми з ураженням. Тобто це, можна сказати, великий російський блеф", – додав Романенко.

Лічені хвилини. Який підлітний час "Циркона" до міст України

"Циркон" справді виявився гіперзвуковою ракетою, з кращими швидкісними параметрами, ніж у аеробалістичного Х-47 "Кинджал". Зокрема завдяки прямоточному реактивному двигуну, який дозволяє "Циркону" підтримувати постійний гіперзвук.

Перша ступінь виводить 3М22 на значну висоту і розганяє до швидкостей, де включається гіперзвуковий двигун. Потім на висоті кілька десятків кілометрів ракета досягає постійної швидкості в 5,5 Мах (6700 км/год) на маршевій ділянці. У районі цілі "Циркон" короткочасно розганяється до 7,5 Мах (9200 км/год), але ближче до землі швидкість падає до 4,5 Мах (5500 км/год).

Ракета типу "Циркон" здатна за лічені хвилини долетіти до великих міст України.

Нахвалюючи "Циркон", російський диктатор Путін казав про нібито швидкість до 9 Мах (11000 км/год), але реальні можливості виявилися нижчими. Те саме можна сказати про дальність у 700 км при задекларованій тисячі, зазначають у Defense Express.

Зазначимо, днями Сили оборони півдня України повідомляли про швидкість 9000 км/год як про середню для цього типу ракет, але "часто – більше". З цього випливає, що орієнтовний підлітковий час становить:

Одеса, Херсон, Миколаїв – до 1 хвилини

Запоріжжя, Дніпро – до 2,5 хвилин

Кропивницький – до 3 хвилин

У мережі були публікації і про те, що до Києва ракета теж нібито долітає за три хвилини. Але 9000 км/год – це все ж таки короткострокова максимальна швидкість. Якщо просто взяти відстань від місця запуску в Криму до Києва, то виходить близько 7 хвилин (якщо з пускових шахт під Севастополем) або 6 хвилин (якщо з берегових комплексів на мисі Тарханкут). Але для розрахунку треба мати точні параметри, у тому числі щодо траєкторії з урахуванням маневрів, тим більше, що у 3М22 вона аеробалістична. Тому навряд чи хтось може назвати точний підлітний час до будь-якого міста України.

Важливо. У випадку "Кинджалів" тривога оголошується заздалегідь, оскільки носій МіГ-31К з'являється на радарах ще до виходу на пускові рубежі. Небезпека "Циркона" – запуск із землі, на його фіксацію йдуть дорогоцінні хвилини, тому на те, щоб дістатися до укриття, залишається мало часу. Тобто такою ракетою можна вдарити набагато несподіваніше.

Чому складно перехопити "Циркон" та як це все-таки вдається

Кремль постійно наголошує на тому, що "Циркон" нібито здатний прорвати існуючі та навіть перспективні системи протиракетної оборони. Хоча, як виявилося, на термінальній ділянці швидкість падає нижче за гіперзвук. А практика показала, що ракета по зубах комплексам типу Patriot та SAMP-T.

"Якщо ми говоримо про "Циркони"… коли вони заходять на ударну траєкторію, їхня швидкість падає і становить приблизно 3700 км/год. Саме в цей момент ми можемо застосовувати наші протибалістичні комплекси. Це SAMP-T і Patriot", – заявив днями речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

Про те, що ракета не виконує бойове завдання і "летить не туди, куди треба", каже керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький. Всі характеристики з приставками "супер" або "гіпер" насправді – марні слова. А до бойового застосування "Циркону" ще "йти та йти". Він також додав, що на одному з уламків збитої ракети чітко видно, що по ній відпрацював Patriot.

Зазначимо, станом на березень 2024 року в Україні від трьох до п'яти батарей Patriot та одна SAMP-T. Часто про них згадують у контексті інших ракет – "Онікс" – якими росіяни періодично тероризують південь. Є також думка про те, що "Циркон" є наступним поколінням радянського "Онікса".

Що відомо про ракету "Онікс" та головні відмінності від "Циркона"

У липні 2023 року російські окупанти активізували удари "Оніксами" одразу після виходу із зернової угоди. Протягом літа та осені вони били по портах Одеси та області, зерносховищах, морському вокзалу, готелю "Одеса" і так далі. Останні повідомлення про пуски були у листопаді, про успішне перехоплення – жодного.

"Онікс" – надзвукова протикорабельна ракета середнього радіусу. Це радянська розробка 1970 років для ударів по надводних, військово-морських угруповань, кораблів та наземній інфраструктурі.

Макет протикорабельної ракети "Онікс" (фото росЗМІ)

Заявлені характеристики:

довжина – 8 м

швидкість – максимальна 2,6 Мах (3182 км/год); біля поверхні – 2 Мах (2448 км/год)

висота польоту – до 14000 м на маршевій ділянці; 10-15 м на термінальному

дальність – 300 км

маса бойової частини – до 300 кг

Існує модернізований "Онікс-М" із заявленою дальністю до 800 км. Однак немає даних про те, чи він був запущений у широке серійне виробництво.

Особливість даного типу – політ по балістичній траєкторії на великій висоті та зниження на підльоті до цілі. На маршовій ділянці вони піднімаються до 14 км, на кінцевому – до 10-15 м і летять із огинанням рельєфу.

Докладніше про цю ракету читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Орієнтовний радіус дії базового "Онікса" (фото mapsdirections)

На папері базовий "Онікс" за деякими параметрами програє "Циркону". Наприклад, при запуску з Криму дістає до Одеси, Очакова, Херсона, Миколаєва тощо, тоді як найновіша ракета дістає щонайменше до Києва. За швидкістю зразок радянських часів у рази повільніший, та й піднімається не настільки високо.

За словами Романенка, конструктивно "Онікс" та "Циркон" не мають нічого спільного. Згідно з конфігурацією та компонуванням останнього, він складається з двох частин: розгінний твердопаливний блок і, власне, сама ракета з прямоточним двигуном. "Онікс", у свою чергу, оснащений повітрозабірником у носовій частині та має звичайну турбореактивну установку.

У той же час є один момент, який поєднує обидві ракети. Мова про пускові установки - берегові комплекси "Бастіон".

"Бастіон" – один пусковий комплекс на двох

Про те, що ракети 25 березня по Києву запускали з наземних установок у Криму, розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

"Це протикорабельні комплекси "Бал" та "Бастіон"...Можу лише зазначити, що їх (ракети, – ред.) запускали з території Криму з наземних платформ. І вони точно не запускалися з кораблів", – додав він.

Про адаптацію "Бастіону" під "Циркони" повідомлялося ще у 2020 році. А восени 2022-го російські ЗМІ писали про опитний зразок мобільної установки, уніфікованої для обох ракет. Назва не наводилася, але йшлося про те, що, як і "Бастіон", вона зможе нести по дві ракети. Судячи з даних у відкритих джерелах, йдеться просто про адаптацію берегового комплексу.

Береговий ракетний комплекс "Бастіон" (фото roe.ru)

Мобільний варіант виконаний на шасі МЗКТ-7930 (колісна формула 8*8, вантажопідйомність до 25 тонн). До складу комплексу також входять машина бойового управління, транспортно-заряджаючі та машина бойового чергування. Може комплектуватись самохідною РЛС. Максимальний боєкомплект – 24 ракети, час розгортання з похідного стану – менше 5 хвилин, автономне чергування – 24 години.

З огляду на те, що "Онікси" є складними цілями, найефективніший спосіб боротьби проти них – знищення пускових. Про це у Повітряних силах казали минулого року, але вочевидь така логіка може спрацювати і з Цирконами. Проте за два роки російсько-української війни не було підтверджених випадків знищення "Бастіонів".

Зазначимо, у серпні 2023 року Україна атакувала позиції російської ППО на мисі Тарханкут. Серед іншого проходила інформація про ураження "Бастіону", проте, як уточнили в ГУР, підтвердилося лише влучання по ЗРК С-400.

Проблема в тому, що Україні поки немає чим дістати до "Бастіонів", наголошує Валерій Романенко. Наприклад, щоб запустити по них Storm Shadow, треба засікти ціль на місці, підвісити ракету під Су-24, підняти його в повітря, вийти на пускові рубежі і т.д.

"Весь цей процес займе не менше години. А вихід "Бастіону" на позицію, пуск ракет і відхід з позиції – це максимум 10-15 хвилин. Я вже не кажу, що потрібно ввести координати і маршрут польоту для Storm Shadow. Все це зайняти до півдоби. Нам просто нема чим вражати. Були б у нас балістичні ракети, які як "Грім", які ми розробляли, можна було б про це говорити", – сказав він.

Чому "Циркони" атакують захищений Київ та чи можливий масований удар

На думку австрійського військового аналітика Тома Купера, росіяни 25 березня могли запустити не дві, а вісім ракет "Циркон", зокрема нібито по Полтаві, Кременчуку та Одеській області. Але ця інформація офіційно не коментувалася. Зважаючи на все, на даний момент можна з упевненістю говорити лише про атаку на Київ. Спікер Повітряних сил Ілля Євлаш припустив, чому окупанти почали активніше бити гіперзвуковою зброєю.

"Те, що вони їх ("Циркони", – ред.) використовують, швидше за все, свідчить про те, що у них дефіцит зброї. Якби у них було достатньо крилатих ракет, "Іскандерів", можливо, інших, вони б застосовували їх. Зараз ми бачимо, що вони намагаються використати ці досить дорогі ракети", – сказав він.

Але може бути ще одна причина.

"Як певний експеримент. Перевірити нашу систему ППО, де і як прикрито, щоб надалі використовувати це при плануванні наступних повітряних атак", – додав Євлаш.

Експерт Романенко схиляється до другої версії. За його словами, росіяни тому й кидають "Циркони" на Київ, щоб з'ясувати, чи дістане їх Patriot чи ні.

"Росіяни хочуть мати "козирний" засіб ураження, який не можна відбити. Ось і тестують у Києві. Наприклад, щоб перед якимись переговорами завдати показового удару. Якби "Циркон" пробивав нашу ППО, можливо, колись ударили б масовано. Поки ж вони зрозуміли, що "Циркони" збиваються і крити нічим. Будуть і надалі тестувати, відпрацьовувати інші траєкторії, тактичні прийоми. Під прикриттям крилатих ракет або балістики, але намагатимуться", - зазначив він у розмові з РБК-Україна.

При цьому масованих пусків "Цирконів" найближчим часом не буде.

"Бо у росіян їх просто немає в достатній кількості. У них десяток, не більше. Масово по наземних цілях вони вдарити не зможуть. Та й основні проблеми "Циркону" досі не вирішені – точність влучання, керування та ефективність бойової частини" , – підсумував експерт.