Російський агропромисловий комплекс спіткала своєрідна "карма" за те, що Росія крала зерно в Україні. Попри усі заяви Кремля про "самозабезпеченість" агропродукцією, рентабельність та об'єми в російському агросекторі невпинно падають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

"Натомість відзначається зростання в РФ імпорту продукції АПК до 12,9 млрд дол. США (+12,5 % порівняно з аналогічним періодом 2024 року)", - додали в СЗРУ.

Росіяни намагаються підтримувати інвестиційну привабливість сільськогосподарської галузі та скоротити імпортозалежність. Але попри зусилля Кремля досі спостерігається низка проблем:

Зокрема Кремль заявляє, що Росія нібито достатньо забезпечена зерном, олією, цукром, м'ясними продуктами тощо. Проте санкції та війна призвели до високої вартості кредитних ресурсів, за рахунок яких виживають російські аграрії.

Нагадаємо, що заступника голови уряду РФ Дмитра Патрушева, сина ексдиректора Федеральної служби безпеки Миколи Патрушева, звинуватили в організації масового викрадення зерна з тимчасово окупованих територій України. Йому заочного оголосили підозру.

Окупанти крадуть українське зерно, частково постачають його до Росії, а частково продають лояльним іноземним режимам. Наприклад, раніше стало відомо, що країна-агресор вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран.

На початку 2025 року Україна попередила про "жорсткі заходи" країни, які купують у РФ крадене зерно. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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