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Настигла карма: российский агропром страдает от недофинансирования, - СВР Украины

Россия, Воскресенье 13 июля 2025 16:35
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Настигла карма: российский агропром страдает от недофинансирования, - СВР Украины Иллюстративное фото: российский агросектор столкнулся с проблемами (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский агропромышленный комплекс постигла своеобразная "карма" за то, что Россия воровала зерно в Украине. Несмотря на все заявления Кремля о "самообеспеченности" агропродукцией, рентабельность и объемы в российском агросекторе неуклонно падают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).

В частности Кремль заявляет, что Россия якобы достаточно обеспечена зерном, маслом, сахаром, мясными продуктами и тому подобное. Однако санкции и война привели к высокой стоимости кредитных ресурсов, за счет которых выживают российские аграрии.

Россияне пытаются поддерживать инвестиционную привлекательность сельскохозяйственной отрасли и сократить импортозависимость. Но несмотря на усилия Кремля до сих пор наблюдается ряд проблем:

  • Рентабельность агросектора упала с 20,3% в 2022 году до 18,2% в 2025 году. Для привлечения инвестиций этот показатель должен быть не менее 30%.
  • Семенная база в России очень импортозависимая. Особенно это касается обеспечения семенами сахарной свеклы и картофеля.
  • Санкции привели к удорожанию кредитов и сельскохозяйственной техники. Продажи российской с/х техники с начала 2025 года упали на 32%.

"Зато отмечается рост в РФ импорта продукции АПК до 12,9 млрд долл. США (+12,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года)", - добавили в СВРУ.

Напомним, что заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, сына экс-директора Федеральной службы безопасности Николая Патрушева, обвинили в организации массового похищения зерна с временно оккупированных территорий Украины. Ему заочного объявили подозрение.

Оккупанты воруют украинское зерно, частично поставляют его в Россию, а частично продают лояльным иностранным режимам. Например, ранее стало известно, что страна-агрессор вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.

В начале 2025 года Украина предупредила о "жестких мерах" страны, которые покупают у РФ краденое зерно. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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