Назад у 1970-ті. Компанії у Китаї почали створювати власні добровольчі армії

Китайські компанії почали створювати власні добровольчі армії. Принаймні 16 великих китайських компаній, включно з приватним молочним гігантом, створили бойові підрозділи за останній рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ці підрозділи, відомі як управління народних збройних сил, складаються з цивільних осіб, які продовжують працювати на своїй звичайній роботі. Вони виступають як резерв і допоміжні сили для китайських Збройних сил, найбільших у світі, і можуть виконувати найрізноманітніші завдання - від ліквідації наслідків стихійних лих та підтримання "громадського порядку" до надання підтримки у воєнний час.

Сили, які наразі не діють за межами Китаю, мають більше спільного з американською Національною гвардією, аніж із рухом ополченців, що належить до приватних воєнізованих організацій, які зазвичай мають праву політичну спрямованість.

За словами аналітиків, створення корпоративних бригад підкреслює зростаючу стурбованість Пекіна потенційними конфліктами за кордоном, а також соціальними хвилюваннями всередині країни в умовах економічного спаду.

Збільшення приватних армій із 1970-х років також розглядають як реакцію на пандемію і частину зусиль китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо посилення контролю компартії над суспільством, включно з корпоративним сектором.

"Повернення корпоративної міліції відображає дедалі більшу увагу Сі до необхідності тіснішої інтеграції економічного розвитку з національною безпекою, оскільки країна стикається зі складнішим майбутнім, яке характеризується сповільненням темпів зростання та посиленням геополітичної конкуренції", - каже Ніл Томас, науковий співробітник із питань китайської політики Центру аналізу Китаю при Інституті політики Азійського суспільства.

Співпраця країн для протистояння Китаю

США, Південна Корея та Японія минулого року вийшли на новий рівень співробітництва на тлі загроз КНДР та Китаю. Так, у серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити співпрацю у сфері безпеки.

Також сторони почали проводити тристоронні навчання, як це було у квітні минулого року. А у жовтні країни вперше в історії провели тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова.

Крім цього, глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон К. Акіліно дуже стурбований посиленням спільних військових дій Китаю і Росії в регіоні.

Крім того, Австралія має намір збільшити чисельність свого військово-морського флоту більш ніж удвічі за рахунок додаткових інвестицій у розмірі 7,2 млрд доларів, щоб адаптуватися до нарощування військової присутності Китаю в Тихоокеанському регіоні.

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