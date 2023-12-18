США стурбовані посиленням воєнних дій Китаю та Росії в Індо-Тихоокеанському регіоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Акіліно закликав Китай припинити ескалацію морського протистояння із сусідами і заявив, що зростаюча військова активність Китаю у відносинах із Росією викликає серйозну стурбованість під час війни Москви в Україні.

"Я вважаю, що на даний момент це далеко не просто шлюб за розрахунком. Якщо ви прив'яжете до цього КНДР, співробітництво Росії та КНДР і той факт, що єдиним партнером КНДР до цього був Китай, то це просто погане сусідство і погана група, в якій можна опинитися", - заявив він.

Співпраця КНДР, Росії та Китаю

Північна Корея наполягає на розширенні співпраці з Росією і Китаєм. У світовому співтоваристві є побоювання, що Північна Корея постачала ракети та інші боєприпаси в Росію для підтримки її війни в Україні в обмін на отримання російських ракетних технологій.

Минулого тижня китайські та російські бомбардувальники здійснили спільний політ над Східно-Китайським морем у водах між Японією і Корейським півостровом, що змусило японські винищувачі здійнятися в повітря, згідно із заявою Міністерства оборони Японії.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Вашингтон неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України або сприяння ухилянню від санкцій. Так, ще влітку американська розвідка заявляла, що КНР постачає Росії технології та обладнання.

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