Назад в 1970-е. Компании в Китае начали создавать собственные добровольческие армии
Китайские компании начали создавать собственные добровольческие армии. По крайней мере 16 крупных китайских компаний, включая частного молочного гиганта, создали боевые подразделения за последний год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Эти подразделения, известные как управления народных вооруженных сил, состоят из гражданских лиц, которые продолжают работать на своей обычной работе. Они выступают в качестве резерва и вспомогательных сил для китайских Вооруженных сил, крупнейших в мире, и могут выполнять самые разные задачи - от ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания "общественного порядка" до оказания поддержки в военное время.
Силы, которые в настоящее время не действуют за пределами Китая, имеют больше общего с американской Национальной гвардией, чем с движением ополченцев, которое относится к частным военизированным организациям, обычно имеющим правую политическую направленность.
По словам аналитиков, создание корпоративных бригад подчеркивает растущую обеспокоенность Пекина потенциальными конфликтами за рубежом, а также социальными волнениями внутри страны в условиях экономического спада.
Увеличение частных армий с 1970-х годов также рассматривается как реакция на пандемию и часть усилий китайского лидера Си Цзиньпина по ужесточению контроля компартии над обществом, включая корпоративный сектор.
"Возвращение корпоративной милиции отражает растущее внимание Си к необходимости более тесной интеграции экономического развития с национальной безопасностью, поскольку страна сталкивается с более сложным будущим, характеризующимся замедлением темпов роста и усилением геополитической конкуренции", - говорит Нил Томас, научный сотрудник по вопросам китайской политики Центра анализа Китая при Институте политики Азиатского общества.
Сотрудничество стран для противостояния Китаю
США, Южная Корея и Япония в прошлом году вышли на новый уровень сотрудничества на фоне угроз КНДР и Китая. Так, в августе состоялся саммит трех стран в Вашингтоне, где стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.
Также стороны начали проводить трехсторонние учения, как это было в апреле прошлого года. А в октябре страны впервые в истории провели трехсторонние воздушные учения вблизи Корейского полуострова.
Помимо этого глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон К. Акилино очень обеспокоен усилением совместных военных действий Китая и России в регионе.
Кроме того, Австралия намерена увеличить численность своего военно-морского флота более чем в два раза за счет дополнительных инвестиций в размере 7,2 млрд долларов, чтобы адаптироваться к наращиванию военного присутствия Китая в Тихоокеанском регионе.
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