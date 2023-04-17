США, Японія та Південна Корея відпрацюють протиракетну оборону на спільних навчаннях

Сьогодні, 17 квітня, військово-морські сили США, Південної Кореї та Японії розпочали спільні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Зазначається, що навчання проводяться на фоні зростання загрози зі сторони КНДР.

В тренуваннях беруть участь три есмінці: південнокорейський Yulgok Yi I, американський USS Benfold і японський JS Atago. Всі вони оснащені оснащені американськими системами Aegis, які являють собою інтегровану мережу засобів виявлення ракет і їхнього ураження

Під час навчань країни відпрацюють виявлення та відстеження цілей та обмін інформацією в режимі реального часу.