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США, Японія та Південна Корея відпрацюють протиракетну оборону на спільних навчаннях

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Понеділок 17 квітня 2023 07:38
США, Японія та Південна Корея відпрацюють протиракетну оборону на спільних навчаннях Фото: США, Японія та Південна Корея проведуть спільні навчання (facebook.com/mod.mil)
Автор: Антон Малиновський

Сьогодні, 17 квітня, військово-морські сили США, Південної Кореї та Японії розпочали спільні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Зазначається, що навчання проводяться на фоні зростання загрози зі сторони КНДР.

В тренуваннях беруть участь три есмінці: південнокорейський Yulgok Yi I, американський USS Benfold і японський JS Atago. Всі вони оснащені оснащені американськими системами Aegis, які являють собою інтегровану мережу засобів виявлення ракет і їхнього ураження

Під час навчань країни відпрацюють виявлення та відстеження цілей та обмін інформацією в режимі реального часу.

Нагадаємо, що 16 квітня прикордонний патруль Південної Кореї відкрив попереджувальний вогонь північнокорейським катером, що перетнув морський кордон країни.

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