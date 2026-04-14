На найстарішому пороховому заводі РФ пролунав потужний вибух: що відомо про наслідки

23:39 14.04.2026 Вт
2 хв
У Казані є поранені після вибуху на пороховому заводі
aimg Костянтин Широкун
На найстарішому пороховому заводі РФ пролунав потужний вибух: що відомо про наслідки Фото: на найстарішому пороховому заводі РФ пролунав потужний вибух (росЗМІ)

На найстарішому пороховому заводі в РФ, що у місті Казань, пролунав потужний вибух. Відомо про постраждалих та суттєві руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Читайте також: У РФ палає один з найбільших хімзаводів: критичне підприємство атакували дрони (відео)

Зазначається, що на підприємстві стався вибух "техногенного характеру". У місцевій адміністрації повідомили, що в результаті вибуху відбулось обвалення у одному з цехів, є постраждалі.

За офіційною інформацією, причиною вибуху на найстарішому пороховому заводі РФ стала система скидання тиску.

Що відомо про Казанський пороховий завод

Казанський пороховий завод – це оборонно-промислове підприємство, розташоване в Кіровському районі Казані та засноване ще у XVIII столітті. Воно виробляє порох до стрілецької зброї та артилерії, та входить до списку системоутворюючих підприємств Росії.

Основною продукцією підприємства є порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння та систем ближнього бою.

Серед спеціальної продукції – патрони для сухопутної, авіаційної та морської артилерії калібру 23-30 мм, заряди для стартових ракетних двигунів гранатометів систем РПГ-26, РПГ-27, РПГ-29, порох для спортивних та мисливських патронів тощо.

Атаки дронів на хімпідприємства РФ

Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня невідомі дрони атакували Воронезьку область - пожежа спалахнула в районі АТ "Мінудобрення" у місті Россошь, одного з ключових хімзаводів країни.

Місцева влада тоді інцидент публічно не коментувала.

Окрім того, 4 квітня під удар потрапив Тольятті: дрони атакували місто, після чого одночасно зайнялися два хімічні заводи. Повідомлялося й про атаку у Таганрозі, проте ця інформація залишилася непідтвердженою.

