На найстарішому пороховому заводі РФ пролунав потужний вибух: що відомо про наслідки
На найстарішому пороховому заводі в РФ, що у місті Казань, пролунав потужний вибух. Відомо про постраждалих та суттєві руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Зазначається, що на підприємстві стався вибух "техногенного характеру". У місцевій адміністрації повідомили, що в результаті вибуху відбулось обвалення у одному з цехів, є постраждалі.
За офіційною інформацією, причиною вибуху на найстарішому пороховому заводі РФ стала система скидання тиску.
Що відомо про Казанський пороховий завод
Казанський пороховий завод – це оборонно-промислове підприємство, розташоване в Кіровському районі Казані та засноване ще у XVIII столітті. Воно виробляє порох до стрілецької зброї та артилерії, та входить до списку системоутворюючих підприємств Росії.
Основною продукцією підприємства є порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння та систем ближнього бою.
Серед спеціальної продукції – патрони для сухопутної, авіаційної та морської артилерії калібру 23-30 мм, заряди для стартових ракетних двигунів гранатометів систем РПГ-26, РПГ-27, РПГ-29, порох для спортивних та мисливських патронів тощо.
Атаки дронів на хімпідприємства РФ
Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня невідомі дрони атакували Воронезьку область - пожежа спалахнула в районі АТ "Мінудобрення" у місті Россошь, одного з ключових хімзаводів країни.
Місцева влада тоді інцидент публічно не коментувала.
Окрім того, 4 квітня під удар потрапив Тольятті: дрони атакували місто, після чого одночасно зайнялися два хімічні заводи. Повідомлялося й про атаку у Таганрозі, проте ця інформація залишилася непідтвердженою.