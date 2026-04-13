У РФ палає один з найбільших хімзаводів: критичне підприємство атакували дрони (відео)

15:15 13.04.2026 Пн
3 хв
OSINT-аналітики підтвердили влучання
aimg Олена Чупровська
У РФ палає один з найбільших хімзаводів: критичне підприємство атакували дрони (відео) Ілюстративне фото: на заводі в Череповці (РФ) спалахнула пожежа (t.me mchs_official)

У російському Череповці (Вологодська область) горить завод "ФосАгро". Це один з найбільших підприємств, де виробляють сировину для вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців в Telegram, повідомлення місцевої влади та інформацію від OSINT-фахівців.

Згідно з попередніми повідомленнями, по заводу АТ "Апатит", що входить до групи "ФосАгро", вдарили невідомі дрони.

Що сталося у Череповці

У Вологодській області Росії невідомі безпілотники атакували завод у промисловій зоні міста Череповець. На підприємстві спалахнула пожежа - місцеві жителі зафіксували це на відео та виклали у мережу.

Губернатор Вологодської області Георгій Філімонов повідомив лише про збиття кількох дронів, у тому числі над промисловою зоною. Про атаку на завод та пожежу він не згадав.

Що це за підприємство

У РФ палає один з найбільших хімзаводів: критичне підприємство атакували дрони (відео)Фото: де розташоване місто Череповець в РФ (скриншот Google Maps)

АТ "Апатит" - один із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри у Росії. Ці речовини є критично важливою сировиною для оборонної промисловості - їх використовують у виробництві вибухових речовин та пороху.

Завод входить до групи "ФосАгро" - одного з найбільших хімічних комплексів Європи. Підприємство також виробляє:

  • фосфоровмісні мінеральні добрива;
  • фосфорну кислоту;
  • сірчану кислоту.

Міністерство оборони Росії повідомило, що за ніч над кількома регіонами збили 33 українські безпілотники. Зокрема, над Білгородською, Курською, Ростовською, Брянською, Смоленською областями та анексованим Кримом.

Два аміачні цехи у вогні: OSINT-аналіз підтвердив влучання

У РФ палає один з найбільших хімзаводів: критичне підприємство атакували дрони (відео)Фото: супутникові знімки підтверджують ураження будівель заводу (t.me/kiber_boroshno)

OSINT-фахівці каналу "Кіберборошно" підтвердили влучання в аміачне виробництво заводу "Череповець-Азот" 13 квітня 2026 року.

За даними аналітиків, на опублікованому відео видно чорний дим від горіння одразу у двох із трьох аміачних цехів підприємства - "Аміак-1" та "Аміак-2". Їхня сумарна виробнича потужність - 900 тисяч тонн на рік.

Окремо повідомляється про можливе влучання у сховище аміаку цих цехів. Показово, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це сховище додатково захистили спеціальною металевою конструкцією - саме від ударів безпілотників.

За оцінками аналітиків, уражені цехи забезпечують:

  • близько 6% виробництва аміаку в усій Росії;
  • завод загалом відповідає приблизно за 10% загальноросійського виробництва аміаку.

Атаки дронів на хімпідприємства РФ тривають

Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня невідомі дрони атакували Воронезьку область - пожежа спалахнула в районі АТ "Мінудобрення" у місті Россошь, одного з ключових хімзаводів країни.

Місцева влада тоді інцидент публічно не коментувала.

А 4 квітня під удар потрапив Тольятті: дрони атакували місто, після чого одночасно зайнялися два хімічні заводи. Повідомлялося й про атаку у Таганрозі, проте ця інформація залишилася непідтвердженою.

Раніше, 3 квітня, безпілотники летіли на Москву - мер міста Сергій Собянін відзвітував про кілька збитих апаратів над столицею.

Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ