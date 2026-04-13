У РФ палає один з найбільших хімзаводів: критичне підприємство атакували дрони (відео)

У російському Череповці (Вологодська область) горить завод "ФосАгро". Це один з найбільших підприємств, де виробляють сировину для вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців в Telegram, повідомлення місцевої влади та інформацію від OSINT-фахівців .

Згідно з попередніми повідомленнями, по заводу АТ "Апатит", що входить до групи "ФосАгро", вдарили невідомі дрони.

Що сталося у Череповці

У Вологодській області Росії невідомі безпілотники атакували завод у промисловій зоні міста Череповець. На підприємстві спалахнула пожежа - місцеві жителі зафіксували це на відео та виклали у мережу.

Губернатор Вологодської області Георгій Філімонов повідомив лише про збиття кількох дронів, у тому числі над промисловою зоною. Про атаку на завод та пожежу він не згадав.

Що це за підприємство

Фото: де розташоване місто Череповець в РФ (скриншот Google Maps)

АТ "Апатит" - один із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри у Росії. Ці речовини є критично важливою сировиною для оборонної промисловості - їх використовують у виробництві вибухових речовин та пороху.

Завод входить до групи "ФосАгро" - одного з найбільших хімічних комплексів Європи. Підприємство також виробляє:

фосфоровмісні мінеральні добрива;

фосфорну кислоту;

сірчану кислоту.

Міністерство оборони Росії повідомило, що за ніч над кількома регіонами збили 33 українські безпілотники. Зокрема, над Білгородською, Курською, Ростовською, Брянською, Смоленською областями та анексованим Кримом.

Два аміачні цехи у вогні: OSINT-аналіз підтвердив влучання

Фото: супутникові знімки підтверджують ураження будівель заводу (t.me/kiber_boroshno)

OSINT-фахівці каналу "Кіберборошно" підтвердили влучання в аміачне виробництво заводу "Череповець-Азот" 13 квітня 2026 року.

За даними аналітиків, на опублікованому відео видно чорний дим від горіння одразу у двох із трьох аміачних цехів підприємства - "Аміак-1" та "Аміак-2". Їхня сумарна виробнича потужність - 900 тисяч тонн на рік.

Окремо повідомляється про можливе влучання у сховище аміаку цих цехів. Показово, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це сховище додатково захистили спеціальною металевою конструкцією - саме від ударів безпілотників.

За оцінками аналітиків, уражені цехи забезпечують:

близько 6% виробництва аміаку в усій Росії;

завод загалом відповідає приблизно за 10% загальноросійського виробництва аміаку.

Атаки дронів на хімпідприємства РФ тривають

Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня невідомі дрони атакували Воронезьку область - пожежа спалахнула в районі АТ "Мінудобрення" у місті Россошь, одного з ключових хімзаводів країни.

Місцева влада тоді інцидент публічно не коментувала.