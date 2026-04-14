ua en ru
Вт, 14 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

На старейшем пороховом заводе РФ прогремел мощный взрыв: что известно о последствиях

23:39 14.04.2026 Вт
2 мин
В Казани есть раненые после взрыва на пороховом заводе
aimg Константин Широкун
На старейшем пороховом заводе РФ прогремел мощный взрыв: что известно о последствиях

На старейшем пороховом заводе в РФ, что в городе Казань, прогремел мощный взрыв. Известно о пострадавших и существенных разрушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Читайте также: В РФ пылает один из крупнейших химзаводов: критическое предприятие атаковали дроны (видео)

Отмечается, что на предприятии произошел взрыв "техногенного характера". В местной администрации сообщили, что в результате взрыва произошло обрушение в одном из цехов, есть пострадавшие.

По официальной информации, причиной взрыва на старейшем пороховом заводе РФ стала система сброса давления.

Что известно о Казанском пороховом заводе

Казанский пороховой завод - это оборонно-промышленное предприятие, расположенное в Кировском районе Казани и основанное еще в XVIII веке. Оно производит порох к стрелковому оружию и артиллерии, и входит в список системообразующих предприятий России.

Основной продукцией предприятия является порох и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя.

Среди специальной продукции - патроны для сухопутной, авиационной и морской артиллерии калибра 23-30 мм, заряды для стартовых ракетных двигателей гранатометов систем РПГ-26, РПГ-27, РПГ-29, порох для спортивных и охотничьих патронов и тому подобное.

Атаки дронов на химпредприятия РФ

Как сообщало РБК-Украина, в начале апреля неизвестные дроны атаковали Воронежскую область - пожар вспыхнул в районе АО "Минудобрения" в городе Россошь, одного из ключевых химзаводов страны.

Местные власти тогда инцидент публично не комментировали.

Кроме того, 4 апреля под удар попал Тольятти: дроны атаковали город, после чего одновременно загорелись два химических завода. Сообщалось и об атаке в Таганроге, однако эта информация осталась неподтвержденной.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вторжение России в Украину Российская Федерация Взрыв Казань
Новости
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта