На старейшем пороховом заводе РФ прогремел мощный взрыв: что известно о последствиях
На старейшем пороховом заводе в РФ, что в городе Казань, прогремел мощный взрыв. Известно о пострадавших и существенных разрушениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Отмечается, что на предприятии произошел взрыв "техногенного характера". В местной администрации сообщили, что в результате взрыва произошло обрушение в одном из цехов, есть пострадавшие.
По официальной информации, причиной взрыва на старейшем пороховом заводе РФ стала система сброса давления.
Что известно о Казанском пороховом заводе
Казанский пороховой завод - это оборонно-промышленное предприятие, расположенное в Кировском районе Казани и основанное еще в XVIII веке. Оно производит порох к стрелковому оружию и артиллерии, и входит в список системообразующих предприятий России.
Основной продукцией предприятия является порох и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя.
Среди специальной продукции - патроны для сухопутной, авиационной и морской артиллерии калибра 23-30 мм, заряды для стартовых ракетных двигателей гранатометов систем РПГ-26, РПГ-27, РПГ-29, порох для спортивных и охотничьих патронов и тому подобное.
Атаки дронов на химпредприятия РФ
Как сообщало РБК-Украина, в начале апреля неизвестные дроны атаковали Воронежскую область - пожар вспыхнул в районе АО "Минудобрения" в городе Россошь, одного из ключевых химзаводов страны.
Местные власти тогда инцидент публично не комментировали.
Кроме того, 4 апреля под удар попал Тольятти: дроны атаковали город, после чего одновременно загорелись два химических завода. Сообщалось и об атаке в Таганроге, однако эта информация осталась неподтвержденной.