Найсмачніший маковий рулет на Маковія: простий рецепт до свята

1 серпня на свято Маковія , коли макові страви посідають почесне місце на кожному столі, не обійтися без традиційного рулету. Цей ароматний маковий рулет - справжня окраса святкового частування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку фудблогера Юлії Сенич.

Маковий рулет: простий рецепт

Для тіста знадобиться:

тепле молоко - 120 мл

дріжджі - 21 г свіжих або 7 г сухих

цукор - 50 г

сіль - 0,5 ч.л

ваніль

яйце - 1 шт.

борошно - 350 г

розтоплене масло - 75 г

Для начинки:

сухий мак - 300 г

цукор - 300 г

вершкове масло - 50 г

яєчний білок

Спосіб приготування

Спочатку замішуємо м’яке тісто, для якого з'єднуємо всі інгредієнти разом. Накриваємо рушником і даємо піднятись - 1 годину.

Далі мак промиваємо та проварюємо 20 хв. Перемелюємо або перетираємо в ступці (можна сухим, якщо потужний блендер).

Змішуємо з цукром, маслом та білком. Начинка має вийти густа, ніжна й добре тримати форму.

Тісто розкатуємо в прямокутник та змащуємо 50 г розтопленого масла.

Викладаємо начинку, рівномірно розподіляємо. Згортаємо рулетом, швом донизу та залишаємо на 30 хв підходити.

Маковий рулет (фото: кадр з відео)

Рулет змащуємо жовтком із 1 ст.л молока. Випікаємо при 180°C 30-35 хв до золотистої скоринки.

Рецепт смачного макового рулету (фото: кадр з відео)