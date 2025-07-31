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Найсмачніший маковий рулет на Маковія: простий рецепт до свята

Четвер 31 липня 2025 07:45
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Найсмачніший маковий рулет на Маковія: простий рецепт до свята Рецепт макового рулету на Маковія (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

1 серпня на свято Маковія, коли макові страви посідають почесне місце на кожному столі, не обійтися без традиційного рулету. Цей ароматний маковий рулет - справжня окраса святкового частування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Юлії Сенич.

Маковий рулет: простий рецепт

Для тіста знадобиться:

  • тепле молоко - 120 мл
  • дріжджі - 21 г свіжих або 7 г сухих
  • цукор - 50 г
  • сіль - 0,5 ч.л
  • ваніль
  • яйце - 1 шт.
  • борошно - 350 г
  • розтоплене масло - 75 г

Для начинки:

  • сухий мак - 300 г
  • цукор - 300 г
  • вершкове масло - 50 г
  • яєчний білок

Спосіб приготування

Спочатку замішуємо м’яке тісто, для якого з'єднуємо всі інгредієнти разом. Накриваємо рушником і даємо піднятись - 1 годину.

Далі мак промиваємо та проварюємо 20 хв. Перемелюємо або перетираємо в ступці (можна сухим, якщо потужний блендер).

Змішуємо з цукром, маслом та білком. Начинка має вийти густа, ніжна й добре тримати форму.

Тісто розкатуємо в прямокутник та змащуємо 50 г розтопленого масла.

Викладаємо начинку, рівномірно розподіляємо. Згортаємо рулетом, швом донизу та залишаємо на 30 хв підходити.

Найсмачніший маковий рулет на Маковія: простий рецепт до святаМаковий рулет (фото: кадр з відео)

Рулет змащуємо жовтком із 1 ст.л молока. Випікаємо при 180°C 30-35 хв до золотистої скоринки.

Найсмачніший маковий рулет на Маковія: простий рецепт до свята

Найсмачніший маковий рулет на Маковія: простий рецепт до свята

Найсмачніший маковий рулет на Маковія: простий рецепт до святаРецепт смачного макового рулету (фото: кадр з відео)

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