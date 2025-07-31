Найсмачніший маковий рулет на Маковія: простий рецепт до свята
1 серпня на свято Маковія, коли макові страви посідають почесне місце на кожному столі, не обійтися без традиційного рулету. Цей ароматний маковий рулет - справжня окраса святкового частування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Юлії Сенич.
Маковий рулет: простий рецепт
Для тіста знадобиться:
- тепле молоко - 120 мл
- дріжджі - 21 г свіжих або 7 г сухих
- цукор - 50 г
- сіль - 0,5 ч.л
- ваніль
- яйце - 1 шт.
- борошно - 350 г
- розтоплене масло - 75 г
Для начинки:
- сухий мак - 300 г
- цукор - 300 г
- вершкове масло - 50 г
- яєчний білок
Спосіб приготування
Спочатку замішуємо м’яке тісто, для якого з'єднуємо всі інгредієнти разом. Накриваємо рушником і даємо піднятись - 1 годину.
Далі мак промиваємо та проварюємо 20 хв. Перемелюємо або перетираємо в ступці (можна сухим, якщо потужний блендер).
Змішуємо з цукром, маслом та білком. Начинка має вийти густа, ніжна й добре тримати форму.
Тісто розкатуємо в прямокутник та змащуємо 50 г розтопленого масла.
Викладаємо начинку, рівномірно розподіляємо. Згортаємо рулетом, швом донизу та залишаємо на 30 хв підходити.
Маковий рулет (фото: кадр з відео)
Рулет змащуємо жовтком із 1 ст.л молока. Випікаємо при 180°C 30-35 хв до золотистої скоринки.
Рецепт смачного макового рулету (фото: кадр з відео)
Вас може зацікавити
- 4 категорії людей, яким не можна їсти мак, з якого готують випічку на Маковія
- Старовинний рецепт печива маковійчики з маком до свята
- 5 смачних страв, які обов'язково треба приготувати на Маковія