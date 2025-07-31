Самый вкусный маковый рулет на Маковея: простой рецепт к празднику
1 августа на праздник Маковея, когда маковые блюда занимают почетное место на каждом столе, не обойтись без традиционного рулета. Этот ароматный маковый рулет - настоящее украшение праздничного угощения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Юлии Сенич.
Маковый рулет: простой рецепт
Для теста понадобится:
- теплое молоко - 120 мл
- дрожжи - 21 г свежих или 7 г сухих
- сахар - 50 г
- соль - 0,5 ч.л
- ваниль
- яйцо - 1 шт.
- мука - 350 г
- растопленное масло - 75 г
Для начинки:
- сухой мак - 300 г
- сахар - 300 г
- сливочное масло - 50 г
- яичный белок
Способ приготовления
Сначала замешиваем мягкое тесто, для которого соединяем все ингредиенты вместе. Накрываем полотенцем и даем подняться - 1 час.
Далее мак промываем и провариваем 20 мин. Перемалываем или перетираем в ступке (можно сухим, если мощный блендер).
Смешиваем с сахаром, маслом и белком. Начинка должна получиться густая, нежная и хорошо держать форму.
Тесто раскатываем в прямоугольник и смазываем 50 г растопленного масла.
Выкладываем начинку, равномерно распределяем. Сворачиваем рулетом, швом вниз и оставляем на 30 мин подходить.
Маковый рулет (фото: кадр с видео)
Рулет смазываем желтком с 1 ст.л молока. Выпекаем при 180°C 30-35 мин до золотистой корочки.
Рецепт вкусного макового рулета (фото: кадр из видео)
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