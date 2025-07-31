Самый вкусный маковый рулет на Маковея: простой рецепт к празднику

1 августа на праздник Маковея , когда маковые блюда занимают почетное место на каждом столе, не обойтись без традиционного рулета. Этот ароматный маковый рулет - настоящее украшение праздничного угощения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу фудблогера Юлии Сенич.

Маковый рулет: простой рецепт

Для теста понадобится:

теплое молоко - 120 мл

дрожжи - 21 г свежих или 7 г сухих

сахар - 50 г

соль - 0,5 ч.л

ваниль

яйцо - 1 шт.

мука - 350 г

растопленное масло - 75 г

Для начинки:

сухой мак - 300 г

сахар - 300 г

сливочное масло - 50 г

яичный белок

Способ приготовления

Сначала замешиваем мягкое тесто, для которого соединяем все ингредиенты вместе. Накрываем полотенцем и даем подняться - 1 час.

Далее мак промываем и провариваем 20 мин. Перемалываем или перетираем в ступке (можно сухим, если мощный блендер).

Смешиваем с сахаром, маслом и белком. Начинка должна получиться густая, нежная и хорошо держать форму.

Тесто раскатываем в прямоугольник и смазываем 50 г растопленного масла.

Выкладываем начинку, равномерно распределяем. Сворачиваем рулетом, швом вниз и оставляем на 30 мин подходить.

Маковый рулет (фото: кадр с видео)

Рулет смазываем желтком с 1 ст.л молока. Выпекаем при 180°C 30-35 мин до золотистой корочки.

Рецепт вкусного макового рулета (фото: кадр из видео)