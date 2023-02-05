Найскладніше в Одеській області: в "Укренерго" надали нові ліміти споживання електроенергії
Споживання електроенергії в Україні постійно змінюється. В "Укренерго" надали нові ліміти споживання електроенергії на понеділок, 6 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "ДТЕК".
Завтра в період з 06:00 до 24:00 в Київській області встановлено ліміт використання в 833 МВт. А от в Києві - 1152 МВт. У Дніпропетровській області буде обмеження в 1422 МВт.
"Такі ліміти дозволяють протягом дня застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що вночі споживання електроенергії обмежуватись не буде. При цьому досі залишається складною ситуація з постачання електроенергії в Одеській області.
Нагадаємо, Одеса та Одеський район залишилися без світла через чергову масштабну аварію на підстанції.
Там без світла досі перебувають близько 280 тисяч споживачів (40%). В Одесу передають потужні генератори. Але поки світло дають на дві години, вісім годин - без світла.
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