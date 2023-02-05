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Сложнее всего в Одесской области: в "Укрэнерго" предоставили новые лимиты потребления электроэнергии

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Украина, Воскресенье 05 февраля 2023 22:41
Сложнее всего в Одесской области: в "Укрэнерго" предоставили новые лимиты потребления электроэнергии Фото: в "Укрэнерго" предоставили новые лимиты потребления электроэнергии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Потребление электроэнергии в Украине постоянно меняется. В "Укрэнерго" предоставили новые лимиты потребления электроэнергии на понедельник, 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "ДТЭК".

Завтра в период с 06:00 до 24:00 в Киевской области установлен предел использования в 833 МВт. А вот в Киеве – 1152 МВт. В Днепропетровской области будет ограничено 1422 МВт.

"Такие лимиты позволяют в течение дня применить график стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью потребление электроэнергии ограничиваться не будет. При этом остается сложной ситуация по поставкам электроэнергии в Одесской области.

Напомним, Одесса и Одесский район остались без света из-за очередной масштабной аварии на подстанции.

Там без света до сих пор находится около 280 тысяч потребителей (40%). В Одессу передают мощные генераторы Но пока свет дают на два часа, восемь часов – без света.

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