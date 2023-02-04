Одеса знову залишилася без світла через ще одну масштабну аварію на підстанції
Одеса та частина Одеського району залишилися без світла через ще одну аварію на підстанції. Енергетики намагаються заживити об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ДТЕК Одеські електромережі".
"Зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". У зв’язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури.
"Фахівці НЕК "Укренерго" усувають аварію. Електропостачання буде відновлено відразу після завершення робіт", - додали в ДТЕК.
Як повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, через аварію та пожежу, яка виникла сьогодні вранці на енергетичному об’єкті НЕК "Укренерго", в Одеському районі та м. Одеса відбуваються аварійні відключення електропостачання.
"Наразі триває підключення до електроенергії основних об’єктів критичної інфраструктури (котелень, водопровідних станцій, лікарень тощо)", - написав він в Telegram.
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 3 лютого, Одеса та область залишилися без світла через аварію на високовольтній лінії.