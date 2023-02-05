В Одесі 40% споживачів досі без електрики. Світло обіцяють вмикати по 2 години

Через аварію на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури в Одесі до 40% споживачів досі залишаються без електроенергії. Проте відсьогодні жителям обіцяють давати світло по 2 години.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голову ДСНС Сергія Крука .

Шмигаль провів нараду з Одеською ОВА щодо ситуації з електропостачанням в Одесі та Одеському районі.

"В місті все ще до 40% споживачів (280 тис.) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення. Але за вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі", - написав він.

Шмигаль повідомив, що фактично 90% котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень. Також цілодобово тривають ремонти на підстанції, де напередодні сталася технологічна аварія.

При цьому у ДТЕК повідомили, що відсьогодні в Одесі та Одеському районі почнуть вмикати світло по 2 години.

"Вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні забезпечувати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин без світла", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що зараз це той максимум, яким можна забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону.

При цьому зазначається, що коли в місто будуть доставлені всі анонсовані генератори, перерва в електропостачанні почне скорочуватися.

Так, до Одеси прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електропостачання більше споживачів Понад 25 з них вже надійшло, ще близько 50 в дорозі. Прем'єр також доручив вивчити можливості зі встановлення додаткових джерел генерації безпосередньо в Одесі.

При цьому голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що відомство направило до Одеси 39 силових електрогенераторів та 20 "Пунктів незламності". Там також було створено резерв генераторів малої потужності.

ДТЕК також повідомило про направлення до міста 15 потужних генераторів.

Окрім того, в ОВА відзначили, що наразі в Одеському районі розгорнуто 337 "Пунктів незламності", 295 з них - в Одесі.

Нагадаємо, Одеса та частина Одеського району залишилися без електрики через аварію на підстанції 4 лютого.

Аварія спричинила значні ушкодження, але критичну інфраструктуру вже вдалося підключити до енергопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.