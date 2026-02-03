Найсильніший удар по енергетиці з початку року: у ДТЕК пояснили, що буде зі світлом

Нічна атака РФ завдала найсильнішого удару по енергетиці України від початку року, тож у ДТЕК пояснили, що тепер буде зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Групи ДТЕК у Facebook.
Українцям розповіли, що цієї ночі РФ завдала найпотужнішого удару по енергетиці від початку 2026 року.
Уточнюється, що було атаковано енергетику восьми областей України.
"І це - під час найсильніших морозів", - наголосили у компанії.
Зазначається, що в цілому під ворожою атакою опинилися:
"Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК", - повідомили громадянами.
Крім того, ракетами та дронами було атаковано об'єкти ДТЕК на півдні Одеської області, внаслідок чого тисячі людей залишилися без світла.
У Києві через наслідки атаки вимушено перейшла на екстрені відключення частина лівого берега:
Тим часом на правому березі столиці діють тимчасові графіки.
"Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів. Світло тримається", - підсумували у ДТЕК.
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 3 лютого, РФ здійснила прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів.
Під обстрілами опинилися різні регіони, а також місто Київ. Відомо про щонайменше дев'ятьох поранених і значні руйнування в різних локаціях.
