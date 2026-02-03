Самый сильный удар по энергетике с начала года: в ДТЭК объяснили, что будет со светом

Сколько областей пострадали от вражеского удара

Украинцам рассказали, что этой ночью РФ нанесла самый мощный удар по энергетике с начала 2026 года.

Уточняется, что была атакована энергетика восьми областей Украины.

"И это - во время сильнейших морозов", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что в целом под вражеской атакой оказались:

объекты генерации электроэнергии;

объекты распределения электроэнергии.

Последствия атаки РФ в разных регионах Украины

"Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. В частности, сильно пострадали теплоэлектростанции ДТЭК", - сообщили гражданами.

Кроме того, ракетами и дронами были атакованы объекты ДТЭК на юге Одесской области, в результате чего тысячи людей остались без света.

В Киеве из-за последствий атаки вынужденно перешла на экстренные отключения часть левого берега:

Днепровский район;

Дарницкий район.

Тем временем на правом берегу столицы действуют временные графики.

"Энергосистема работает с серьезными ограничениями. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов. Свет держится", - подытожили в ДТЭК.

Публикация ДТЭК (скриншот: facebook.com/DTEKcompany)