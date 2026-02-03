Самый сильный удар по энергетике с начала года: в ДТЭК объяснили, что будет со светом

Ночная атака РФ нанесла сильнейший удар по энергетике Украины с начала года, поэтому в ДТЭК объяснили, что теперь будет со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Группы ДТЭК в Facebook.
Украинцам рассказали, что этой ночью РФ нанесла самый мощный удар по энергетике с начала 2026 года.
Уточняется, что была атакована энергетика восьми областей Украины.
"И это - во время сильнейших морозов", - подчеркнули в компании.
Отмечается, что в целом под вражеской атакой оказались:
"Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. В частности, сильно пострадали теплоэлектростанции ДТЭК", - сообщили гражданами.
Кроме того, ракетами и дронами были атакованы объекты ДТЭК на юге Одесской области, в результате чего тысячи людей остались без света.
В Киеве из-за последствий атаки вынужденно перешла на экстренные отключения часть левого берега:
Тем временем на правом берегу столицы действуют временные графики.
"Энергосистема работает с серьезными ограничениями. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов. Свет держится", - подытожили в ДТЭК.
Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, РФ осуществила прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.
Под обстрелами оказались различные регионы, а также город Киев. Известно о по меньшей мере девяти раненых и значительных разрушениях в разных локациях.
Читайте также о ключевых особенностях новой атаки РФ.