Самый сильный удар по энергетике с начала года: в ДТЭК объяснили, что будет со светом

Сегодня энергосистема работает с серьезными ограничениями (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Ночная атака РФ нанесла сильнейший удар по энергетике Украины с начала года, поэтому в ДТЭК объяснили, что теперь будет со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Группы ДТЭК в Facebook.

Сколько областей пострадали от вражеского удара

Украинцам рассказали, что этой ночью РФ нанесла самый мощный удар по энергетике с начала 2026 года.

Уточняется, что была атакована энергетика восьми областей Украины.

"И это - во время сильнейших морозов", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что в целом под вражеской атакой оказались:

  • объекты генерации электроэнергии;
  • объекты распределения электроэнергии.

Последствия атаки РФ в разных регионах Украины

"Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. В частности, сильно пострадали теплоэлектростанции ДТЭК", - сообщили гражданами.

Кроме того, ракетами и дронами были атакованы объекты ДТЭК на юге Одесской области, в результате чего тысячи людей остались без света.

В Киеве из-за последствий атаки вынужденно перешла на экстренные отключения часть левого берега:

  • Днепровский район;
  • Дарницкий район.

Тем временем на правом берегу столицы действуют временные графики.

"Энергосистема работает с серьезными ограничениями. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов. Свет держится", - подытожили в ДТЭК.

Публикация ДТЭК (скриншот: facebook.com/DTEKcompany)

Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, РФ осуществила прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.

Под обстрелами оказались различные регионы, а также город Киев. Известно о по меньшей мере девяти раненых и значительных разрушениях в разных локациях.

Читайте также о ключевых особенностях новой атаки РФ.

